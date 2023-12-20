Очередной рост цен на бензин зафиксирован в Екатеринбурге 19 декабря

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
На некоторых заправках города водителями замечен рост отпускных цен. Жители недовольно сообщают, как литр дизтоплива 1 декабря обходился в 63 рубля 63 копеек, а 19 декабря уже стал стоить 65 рублей 8 копеек. По наблюдениям свердловчан, выросли розничные цены и на 95-й бензин — плюс 85 копеек за неделю.
По официальным данным Свердловскстата, повышения цен на бензин не фиксировано.
Ранее «Гортранс» Екатеринбурга, имея непогашенную задолженность по ГСМ, сэкономил 270 млн рублей за счет сокращения интенсивности движения общественного транспорта.