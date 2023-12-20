Очередной рост цен на бензин зафиксирован в Екатеринбурге 19 декабря

На некоторых заправках города водителями замечен рост отпускных цен. Жители недовольно сообщают, как литр дизтоплива 1 декабря обходился в 63 рубля 63 копеек, а 19 декабря уже стал стоить 65 рублей 8 копеек. По наблюдениям свердловчан, выросли розничные цены и на 95-й бензин — плюс 85 копеек за неделю.