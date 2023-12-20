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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Екатеринбурге за неделю подорожало автомобильное топливо

Очередной рост цен на бензин зафиксирован в Екатеринбурге 19 декабря

20 декабря 2023, 06:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге за неделю подорожало автомобильное топливо

Автомобилисты Екатеринбурга взволнованы повышением розничных цен на топливо за неделю.

На некоторых заправках города водителями замечен рост отпускных цен. Жители недовольно сообщают, как литр дизтоплива 1 декабря обходился в 63 рубля 63 копеек, а 19 декабря уже стал стоить 65 рублей 8 копеек. По наблюдениям свердловчан, выросли розничные цены и на 95-й бензин — плюс 85 копеек за неделю.

По официальным данным Свердловскстата, повышения цен на бензин не фиксировано.

Ранее «Гортранс» Екатеринбурга, имея непогашенную задолженность по ГСМ, сэкономил 270 млн рублей за счет сокращения интенсивности движения общественного транспорта.

Бензина нет на некоторых заправках Екатеринбурга
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