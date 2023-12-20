Ограничения инвестиций в золото: волатильность и длительный срок вложений

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Не все люди могут инвестировать в золото. Об этом говорит экономист Наталья Проданова. Она объясняет, что хотя золото считается надежным активом, оно не подходит для всех и не во всех случаях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В период кризисов и финансовых потрясений золото сохраняет свою стоимость и может даже приносить прибыль. Например, во время пандемии в 2020 году золото выросло на более чем 50%, в то время как другие инвестиционные продукты теряли доходность.
Однако, по словам эксперта, инвестиции в золото имеют свои ограничения. Рынок золота очень волатилен в краткосрочном периоде. Поэтому лучше вкладываться в золото на долгий срок, не менее 10-15 лет.
Интересный бонус для инвесторов в золото — особые налоговые льготы. С 2022 года на протяжении 2 лет граждане освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже слитков золота, независимо от времени их приобретения.