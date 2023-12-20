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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:08

Ограничения инвестиций в золото: волатильность и длительный срок вложений

Ограничения инвестиций в золото: волатильность и длительный срок вложений

20 декабря 2023, 08:06
Фото: Midjourney
Инвестиции в золото имеют свои преимущества, так как он может служить страховым «парашютом» для диверсификации портфеля и минимизации потерь, однако такие инвестиции требуют долгосрочного вложения на 10-15 лет из-за высокой волатильности рынка, а также могут сопровождаться налоговыми льготами.

Не все люди могут инвестировать в золото. Об этом говорит экономист Наталья Проданова. Она объясняет, что хотя золото считается надежным активом, оно не подходит для всех и не во всех случаях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В период кризисов и финансовых потрясений золото сохраняет свою стоимость и может даже приносить прибыль. Например, во время пандемии в 2020 году золото выросло на более чем 50%, в то время как другие инвестиционные продукты теряли доходность.

Однако, по словам эксперта, инвестиции в золото имеют свои ограничения. Рынок золота очень волатилен в краткосрочном периоде. Поэтому лучше вкладываться в золото на долгий срок, не менее 10-15 лет.

Интересный бонус для инвесторов в золото — особые налоговые льготы. С 2022 года на протяжении 2 лет граждане освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже слитков золота, независимо от времени их приобретения.

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