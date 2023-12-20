Опасный наркоторговец сбежал из-под домашнего ареста в Екатеринбурге

Задержали его в конце лета. В его квартире в Екатеринбурге тогда было найдено 100 гр мефедрона. Наркотик он изготавливал самостоятельно и прямо в квартире. Кроме того, наркотиками он угощал девушек, взамен они предоставляли ему интим-услуги.