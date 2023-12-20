tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Наркоторговец срезал браслет и сбежал из-под домашнего ареста в Екатеринбурге

Опасный наркоторговец сбежал из-под домашнего ареста в Екатеринбурге

20 декабря 2023, 12:55
Фото: 1MI

Наркоторговец срезал браслет и сбежал из-под домашнего ареста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге опасный наркоторговец сбежал из-под домашнего ареста. Он срезал браслет.

Ранее мужчина был задержан за продажу крупной партии запрещенных веществ. Злоумышленнику 28 лет. О том, что он сбежал, стало известно тогда, когда он не явился на свой суд. Мужчина объявлен в розыск, сообщает Е1.

Задержали его в конце лета. В его квартире в Екатеринбурге тогда было найдено 100 гр мефедрона. Наркотик он изготавливал самостоятельно и прямо в квартире. Кроме того, наркотиками он угощал девушек, взамен они предоставляли ему интим-услуги.

Злоумышленнику грозило до 15 лет тюрьмы. В ноябре ему продлили домашний арест до 30 апреля будущего года. А 18 декабря вскрылось, то он сбежал.

Ранее двоих тагильчан осудили за незаконный оборот наркотиков. А у одного из осужденных было обнаружено еще и поддельное водительское удостоверение.

Отец ребенка, отравившегося наркотиком в Екатеринбурге, рассказал о его состоянии
Узнать подробнее
Читайте также:
В крови жителей Нижнего Тагила найден редкий наркотикДвух таджиков поймали в Нижнем Тагиле на распространении наркотиковЖители Екатеринбурга вымогали наркотики и деньги, угрожая убийством
#Криминал#Розыск#Наркотики#Наркоторговец#Домашний арест#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Мефедрон
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Вчера, 08:25
Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников
Сегодня, 09:08
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Вчера, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:27
Бывшее здание ДОСААФ в Нижнем Тагиле переделают под центр народных промыслов
Сегодня, 09:51
Катки для любителей коньков открылись в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:58