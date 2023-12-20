Опасный наркоторговец сбежал из-под домашнего ареста в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Ранее мужчина был задержан за продажу крупной партии запрещенных веществ. Злоумышленнику 28 лет. О том, что он сбежал, стало известно тогда, когда он не явился на свой суд. Мужчина объявлен в розыск, сообщает Е1.
Задержали его в конце лета. В его квартире в Екатеринбурге тогда было найдено 100 гр мефедрона. Наркотик он изготавливал самостоятельно и прямо в квартире. Кроме того, наркотиками он угощал девушек, взамен они предоставляли ему интим-услуги.
Злоумышленнику грозило до 15 лет тюрьмы. В ноябре ему продлили домашний арест до 30 апреля будущего года. А 18 декабря вскрылось, то он сбежал.
Ранее двоих тагильчан осудили за незаконный оборот наркотиков. А у одного из осужденных было обнаружено еще и поддельное водительское удостоверение.