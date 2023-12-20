От 70 рублей: где купить живую ель на Новый год в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Продажа живых елей на Урале осуществляется в соответствии с законом «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области». Поэтому купить елку в Нижнем Тагиле для праздника можно строго по определенным правилам.
Прежде всего, стоит знать, что заготовить для одного человека можно до двух деревьев высотой до 5 метров. Это может быть ель, пихта, сосна.
Чтобы купить живую елку в Тагиле, нужно с паспортом обратиться в кабинеты №115 или 125 отдела по экологии и природопользованию в мэрии Нижнего Тагила. Он работает с 10:00 до 16:00, а в пятницу — до 15:00, обеденное время — с 12:00 до 12:48. Уточнить информацию можно по номерам телефонов: +7 (3435) 42-12-94 или +7 (3435) 42-12-92.
Цены на новогоднюю ель в 2023 году распределились следующим образом:
Оплатив елочку, можно поехать в район пансионата «Аист» и срубить ее.
С 15 по 31 декабря в городских лесах будут дежурить специалисты службы экологической безопасности совместно с полицией. Их задача — проверять, чтобы срубаемое дерево соответствовало договору купли-продажи. Если найдутся несоответствия, последует штраф.