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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Нижнем Тагиле началась продажа живых елей от 70 рублей за штуку

От 70 рублей: где купить живую ель на Новый год в Нижнем Тагиле

20 декабря 2023, 06:45
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле началась продажа живых елей от 70 рублей за штуку

С 18 по 29 декабря жители Нижнего Тагила могут приобрести живую новогоднюю ель. Рассказываем о цене, адресах и правилах покупки.

Продажа живых елей на Урале осуществляется в соответствии с законом «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области». Поэтому купить елку в Нижнем Тагиле для праздника можно строго по определенным правилам.

Прежде всего, стоит знать, что заготовить для одного человека можно до двух деревьев высотой до 5 метров. Это может быть ель, пихта, сосна.

Чтобы купить живую елку в Тагиле, нужно с паспортом обратиться в кабинеты №115 или 125 отдела по экологии и природопользованию в мэрии Нижнего Тагила. Он работает с 10:00 до 16:00, а в пятницу — до 15:00, обеденное время — с 12:00 до 12:48. Уточнить информацию можно по номерам телефонов: +7 (3435) 42-12-94 или +7 (3435) 42-12-92.

Цены на новогоднюю ель в 2023 году распределились следующим образом:

  • Ель до 1 метра стоит 70,47 рублей
  • Ель до 2 метров стоит 141,04 рублей
  • Ель до 3 метров стоит 211,46 рублей
  • Ель до 4 метров стоит 281,93 рублей
  • Ель до 5 метров стоит 311,86 рублей

Оплатив елочку, можно поехать в район пансионата «Аист» и срубить ее.

С 15 по 31 декабря в городских лесах будут дежурить специалисты службы экологической безопасности совместно с полицией. Их задача — проверять, чтобы срубаемое дерево соответствовало договору купли-продажи. Если найдутся несоответствия, последует штраф.

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