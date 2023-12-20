От 70 рублей: где купить живую ель на Новый год в Нижнем Тагиле

Чтобы купить живую елку в Тагиле, нужно с паспортом обратиться в кабинеты №115 или 125 отдела по экологии и природопользованию в мэрии Нижнего Тагила. Он работает с 10:00 до 16:00, а в пятницу — до 15:00, обеденное время — с 12:00 до 12:48. Уточнить информацию можно по номерам телефонов: +7 (3435) 42-12-94 или +7 (3435) 42-12-92.