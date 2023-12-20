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Стало известно, пройдут ли новогодние салюты в Свердловской области

Отменят ли новогодние салюты в Свердловской области

20 декабря 2023, 08:41
Фото: 1MI

Стало известно, пройдут ли новогодние салюты в Свердловской области

Стало известно, в каких регионах России отменили новогодние салюты. Отмена произошла больше чем в 20 регионах страны.

Цель — экономия бюджетных средств для того, чтобы направить их на нужды СВО, а также для покупки подарков детям. Об этом сообщает «Мэш».

Каждый год салют после боя курантов слышат жители разных областей. В этом году салюта не будет в Курганской, Липецкой, Мурманской, Рязанской, Вологодской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской областях и Ставропольском крае, а также в КБР, Башкортостане, Коми, ХМАО, Краснодарском и Пермском крае.

Где-то введен запрет на запуск китайского фейерверка, где-то — на продажу и использование в общественных местах, а где-то их просто не будут пускать. А в Ростове вовсе отменен массовый праздник на Новый год и на Рождество.

Ранее бизнем-коуч дал рекомендации, как провести корпоратив приятно и с пользой.

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#Общество#Свердловская область#Салют#Фейерверк#Псковская область#Курганская область#СВО#Дарья Сорокина#Куранты
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