Отменят ли новогодние салюты в Свердловской области

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Цель — экономия бюджетных средств для того, чтобы направить их на нужды СВО, а также для покупки подарков детям. Об этом сообщает «Мэш».
Каждый год салют после боя курантов слышат жители разных областей. В этом году салюта не будет в Курганской, Липецкой, Мурманской, Рязанской, Вологодской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской областях и Ставропольском крае, а также в КБР, Башкортостане, Коми, ХМАО, Краснодарском и Пермском крае.
Где-то введен запрет на запуск китайского фейерверка, где-то — на продажу и использование в общественных местах, а где-то их просто не будут пускать. А в Ростове вовсе отменен массовый праздник на Новый год и на Рождество.
Ранее бизнем-коуч дал рекомендации, как провести корпоратив приятно и с пользой.