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Posted 20 декабря 2023, 05:54

Published 20 декабря 2023, 05:54

Modified 20 декабря 2023, 05:56

Updated 20 декабря 2023, 05:56

До плюсовых температур потеплеет в Свердловской области

Оттепели пришли в Свердловскую область после сильных морозов

20 декабря 2023, 05:54
Фото: 1MI.

До плюсовых температур потеплеет в Свердловской области

Оттепели до плюсовых температур прогнозируются в Свердловской области. Начнется потепление с юго-западной части региона.

Так, по данным синоптика Алексея Пулина, 20 декабря тепло начнет поступать в область. С позднего вечера будет ощутимо теплее. Средняя температура по региону прогнозируется в пределах от -1 до -6 градусов.

В Екатеринбурге с 21 декабря несколько дней будет стоять пасмурная, облачная погода и без осадков. Воздух прогреется до +2 градусов. Однако при этом будет ветрено. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

В Нижнем Тагиле 22 и 23 декабря ожидается пасмурная погода. При этом будут и осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха также поднимется до +2 градусов. Ветра в эти дни будут иметь порывы до 11 метров в секунду.

Напомним, ранее из-за сильных морозов со строительством ледового городка в Екатеринбурге возникли проблемы. В частности, лед стал рассыпаться.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Прогноз#Зима#Природа#Оттепель#Екатеринбург
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