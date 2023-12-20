tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

До плюсовых температур потеплеет в Свердловской области

Оттепели пришли в Свердловскую область после сильных морозов

20 декабря 2023, 05:54
Фото: 1MI

До плюсовых температур потеплеет в Свердловской области

Оттепели до плюсовых температур прогнозируются в Свердловской области. Начнется потепление с юго-западной части региона.

Так, по данным синоптика Алексея Пулина, 20 декабря тепло начнет поступать в область. С позднего вечера будет ощутимо теплее. Средняя температура по региону прогнозируется в пределах от -1 до -6 градусов.

В Екатеринбурге с 21 декабря несколько дней будет стоять пасмурная, облачная погода и без осадков. Воздух прогреется до +2 градусов. Однако при этом будет ветрено. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

В Нижнем Тагиле 22 и 23 декабря ожидается пасмурная погода. При этом будут и осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха также поднимется до +2 градусов. Ветра в эти дни будут иметь порывы до 11 метров в секунду.

Напомним, ранее из-за сильных морозов со строительством ледового городка в Екатеринбурге возникли проблемы. В частности, лед стал рассыпаться.

#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Прогноз#Зима#Природа#Оттепель#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Вчера, 08:25
Названа дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Вчера, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:27
«Нижний Тагил от А до Я»: 19 декабря начал свою работу симпозиум ледовой скульптуры
Сегодня, 05:22
Катки для любителей коньков открылись в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:58