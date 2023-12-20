Оттепели пришли в Свердловскую область после сильных морозов

В Нижнем Тагиле 22 и 23 декабря ожидается пасмурная погода. При этом будут и осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха также поднимется до +2 градусов. Ветра в эти дни будут иметь порывы до 11 метров в секунду.