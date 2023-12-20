Оттепели пришли в Свердловскую область после сильных морозов

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Так, по данным синоптика Алексея Пулина, 20 декабря тепло начнет поступать в область. С позднего вечера будет ощутимо теплее. Средняя температура по региону прогнозируется в пределах от -1 до -6 градусов.
В Екатеринбурге с 21 декабря несколько дней будет стоять пасмурная, облачная погода и без осадков. Воздух прогреется до +2 градусов. Однако при этом будет ветрено. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.
В Нижнем Тагиле 22 и 23 декабря ожидается пасмурная погода. При этом будут и осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха также поднимется до +2 градусов. Ветра в эти дни будут иметь порывы до 11 метров в секунду.
Напомним, ранее из-за сильных морозов со строительством ледового городка в Екатеринбурге возникли проблемы. В частности, лед стал рассыпаться.