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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Пассажирка автобуса рассказала об аварии на трассе под Нижним Тагилом

«Паника, кто-то в ступоре»: пассажирка автобуса рассказала о ДТП под Тагилом

20 декабря 2023, 13:25
Фото: Midjourney

Пассажирка автобуса рассказала об аварии на трассе под Нижним Тагилом

На трассе под Нижним Тагилом 19 декабря произошло ДТП между автобусом, ГАЗелью и грузовиком. Пассажирка автобуса рассказала, как это было.

По словам женщины, она возвращалась на автобусе из Екатеринбурга в Серов. Когда они проезжали Нижний Тагил по трассе с интенсивным движением, тогда и произошло столкновение, сообщается в сообществе «Екатеринбург-Серов».

Внезапно она почувствовала, что автобус резко тормозит. Затем послышалась ругань водителя.

Первый удap, секунды, второй удар. Остановило, не перевернуло. В автобyce находились 31 пассажир и два водителя. У людей шоковое состояние: у кого паника, кто-то в ступоре, кто звонит родным, некоторым стало плохо, понадобились лекарства. А фуры, лесовозы идут сплошным потоком, — рассказала пассажирка.

За ней сидел двухлетний мальчик Миша, которого в момент аварии собой на всякий случай прикрыла бабушка. Ребенок вместе с мамой и бабушкой ехал из больницы.

Женщина отметила, что все это произошло примерно в 17:00. На место приезжали сотрудники ГИБДД.

А произошло все так. На этом участке 147 км трассы, где развилка на Серебрянку стояли две фуры, приехали сотрудники ДПС и регулировали движение, перед нами ехала ГАЗель. Сотрудник ДПС ее притормозил, мы врезались в ГАЗель, потом нас выбросило на встречную полосу, и мы лоб в лоб столкнулись с фурой, — добавила пассажирка.

В результате все пассажиры отделались небольшими ушибами и ссадинами. Через час их пересадили на другой автобус. Все успешно добрались до нужных мест.

Ранее сообщалось, что два грузовика сбили пьяную женщину насмерть под Дегтярском. Она сидела на проезжей части.

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