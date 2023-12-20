«Паника, кто-то в ступоре»: пассажирка автобуса рассказала о ДТП под Тагилом

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По словам женщины, она возвращалась на автобусе из Екатеринбурга в Серов. Когда они проезжали Нижний Тагил по трассе с интенсивным движением, тогда и произошло столкновение, сообщается в сообществе «Екатеринбург-Серов».
Внезапно она почувствовала, что автобус резко тормозит. Затем послышалась ругань водителя.
Первый удap, секунды, второй удар. Остановило, не перевернуло. В автобyce находились 31 пассажир и два водителя. У людей шоковое состояние: у кого паника, кто-то в ступоре, кто звонит родным, некоторым стало плохо, понадобились лекарства. А фуры, лесовозы идут сплошным потоком, — рассказала пассажирка.
За ней сидел двухлетний мальчик Миша, которого в момент аварии собой на всякий случай прикрыла бабушка. Ребенок вместе с мамой и бабушкой ехал из больницы.
Женщина отметила, что все это произошло примерно в 17:00. На место приезжали сотрудники ГИБДД.
А произошло все так. На этом участке 147 км трассы, где развилка на Серебрянку стояли две фуры, приехали сотрудники ДПС и регулировали движение, перед нами ехала ГАЗель. Сотрудник ДПС ее притормозил, мы врезались в ГАЗель, потом нас выбросило на встречную полосу, и мы лоб в лоб столкнулись с фурой, — добавила пассажирка.
В результате все пассажиры отделались небольшими ушибами и ссадинами. Через час их пересадили на другой автобус. Все успешно добрались до нужных мест.
Ранее сообщалось, что два грузовика сбили пьяную женщину насмерть под Дегтярском. Она сидела на проезжей части.