Пассажирский автобус влетел в стоящий на дороге грузовик под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:32
Водителем автобуса оказался 56-летний мужчина. Он двигался по рейсу Екатеринбург — Североуральск. В какой-то момент водитель допустил столкновение с грузовиком MAN, остановившимся на дороге.
В автобусе, помимо водителя, были пассажиры. Их насчитывался 31 человек. Пострадавших в происшествии нет. Всех пассажиров забрал попутный автобус.
Напомним, 18 декабря под Нижним Тагилом случилось еще одно смертельное ДТП с грузовиком. Женщина за рулем иномарки совершала обгон, но завершить маневр не успела. Она врезалась в грузовик и погибла на месте.