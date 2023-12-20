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Пассажирский автобус влетел в грузовик на трассе под Нижним Тагилом

Пассажирский автобус влетел в стоящий на дороге грузовик под Нижним Тагилом

20 декабря 2023, 04:11
Фото: 1MI

Пассажирский автобус влетел в грузовик на трассе под Нижним Тагилом

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Серовской трассе под Нижним Тагилом. ДТП случилось вечером 19 декабря. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Водителем автобуса оказался 56-летний мужчина. Он двигался по рейсу Екатеринбург — Североуральск. В какой-то момент водитель допустил столкновение с грузовиком MAN, остановившимся на дороге.

В автобусе, помимо водителя, были пассажиры. Их насчитывался 31 человек. Пострадавших в происшествии нет. Всех пассажиров забрал попутный автобус.

Напомним, 18 декабря под Нижним Тагилом случилось еще одно смертельное ДТП с грузовиком. Женщина за рулем иномарки совершала обгон, но завершить маневр не успела. Она врезалась в грузовик и погибла на месте.

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#Нижний Тагил#ДТП#Автобус#Грузовик#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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