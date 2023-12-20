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Published Сегодня, 09:37

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У Кольцово скопились пробки, из-за которых пассажиры опаздывают на рейсы

Пассажиры опаздывают на рейсы в Кольцово из-за пробок

20 декабря 2023, 09:37
Фото: Midjourney

У Кольцово скопились пробки, из-за которых пассажиры опаздывают на рейсы

Жители Екатеринбурга, а также водители такси, жалуются на пробки вокруг аэропорта Кольцово.

Как сообщает портал E1, на парковку в аэропорт Кольцово образовывается большая очередь из автомобилей. В час пик шлагбаум открывается только для машин с читаемыми номерами. В результате многие пассажиры опоздали на свои рейсы.

П словам водителей, в городе царит пробка, высадить пассажиров не всегда получается быстро, камеры аэропорта не всегда считывают госномера. В частности, если они немного загрязнены, шлагбаум не откроется, однако это не сразу было понятно. Только после того, как объяснили работники аэропорта. Как отмечают в пресс-службе Кольцово сообщили, въезд на парковку может быть осуществлен только с чистыми номерами.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге придумали новый способ борьбы с пробками.

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#Кольцово#Пробка#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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