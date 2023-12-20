Пассажиры опаздывают на рейсы в Кольцово из-за пробок

П словам водителей, в городе царит пробка, высадить пассажиров не всегда получается быстро, камеры аэропорта не всегда считывают госномера. В частности, если они немного загрязнены, шлагбаум не откроется, однако это не сразу было понятно. Только после того, как объяснили работники аэропорта. Как отмечают в пресс-службе Кольцово сообщили, въезд на парковку может быть осуществлен только с чистыми номерами.