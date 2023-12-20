Пассажиры опаздывают на рейсы в Кольцово из-за пробок

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Как сообщает портал E1, на парковку в аэропорт Кольцово образовывается большая очередь из автомобилей. В час пик шлагбаум открывается только для машин с читаемыми номерами. В результате многие пассажиры опоздали на свои рейсы.
П словам водителей, в городе царит пробка, высадить пассажиров не всегда получается быстро, камеры аэропорта не всегда считывают госномера. В частности, если они немного загрязнены, шлагбаум не откроется, однако это не сразу было понятно. Только после того, как объяснили работники аэропорта. Как отмечают в пресс-службе Кольцово сообщили, въезд на парковку может быть осуществлен только с чистыми номерами.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге придумали новый способ борьбы с пробками.