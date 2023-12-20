Поезд Деда Мороза продолжает путь. Вспомним, как это было в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В конце ноября в Нижний Тагил приезжал поезд Деда Мороза. Жители города пришли на ж/д вокзал, чтобы пообщаться с Дедом Морозом.
Как отмечал наш корреспондент, ощущение Нового года возникло после встречи с Дедом Морозом. У вагонов работал ящик, в который можно было бросить свои сообщения и желания.
В самом поезде везде присутствовали новогодние украшения. Все могли приобрести новогодние сладости и сувениры для себя и близких.
Кроме того, в поезде есть кафе, в котором можно попить чай или кофе. А также можно сделать красивые фотографии на новогодней скамейке. К Деду Морозу могли попасть все желающие, а также увидеться с другими сказочными героями и друзьями волшебника.
Кроме того, была организована специальная праздничная программа, однако билеты на которую можно было приобрести заранее, поскольку количество мест ограничено. Поезд был в Нижнем Тагиле до 15:30, а 25 ноября Деда Мороза уже встречали в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что Дед Мороз вернул в детство жителей Свердловской области, а Пинаев поздравил рожениц.