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Поезд Деда Мороза продолжает путь. Вспомним, как это было в Нижнем Тагиле

Поезд Деда Мороза продолжает путь. Вспомним, как это было в Нижнем Тагиле

20 декабря 2023, 15:21
Фото: tagilcity.ru
Ежегодно по городам России совершает свое путешествие Дед Мороз на поезде. В сказочном транспорте волшебника есть разные вагоны, в которых можно играть, а также попробовать что-то вкусное и купить сувениры.

В конце ноября в Нижний Тагил приезжал поезд Деда Мороза. Жители города пришли на ж/д вокзал, чтобы пообщаться с Дедом Морозом.

Как отмечал наш корреспондент, ощущение Нового года возникло после встречи с Дедом Морозом. У вагонов работал ящик, в который можно было бросить свои сообщения и желания.

Фото: tagilcity.ru

В самом поезде везде присутствовали новогодние украшения. Все могли приобрести новогодние сладости и сувениры для себя и близких.

Кроме того, в поезде есть кафе, в котором можно попить чай или кофе. А также можно сделать красивые фотографии на новогодней скамейке. К Деду Морозу могли попасть все желающие, а также увидеться с другими сказочными героями и друзьями волшебника.

Фото: tagilcity.ru

Кроме того, была организована специальная праздничная программа, однако билеты на которую можно было приобрести заранее, поскольку количество мест ограничено. Поезд был в Нижнем Тагиле до 15:30, а 25 ноября Деда Мороза уже встречали в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз вернул в детство жителей Свердловской области, а Пинаев поздравил рожениц.

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#Нижний Тагил#Дети#Новый год#Поезд#Поезд Деда Мороза#Камилла Булгакова
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