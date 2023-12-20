Президент РФ дал поручения по спорту в Свердловском регионе

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Согласно официальному сайту президента РФ, правительство РФ с властями Свердловской области и Республики Татарстан будут изучать возможность образования спортивных кластеров до 2030 года. Известно, что впоследствии такие проекты могут быть реализованы в остальных частях государства.
Доклады должны будут быть предоставлены летом и зимой следующего года. Отмечается, что по реализации проектов будут отчитываться премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы тестовых регионов.
Ранее сообщалось, что Путин дал новые поручения по Свердловской области