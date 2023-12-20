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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Путин выдал план по развитию спорта в Свердловской области до 2030 года

Президент РФ дал поручения по спорту в Свердловском регионе

20 декабря 2023, 10:28
Фото: Midjourney

Путин выдал план по развитию спорта в Свердловской области до 2030 года

Глава государства Путин поручил властям Свердловской области и Татарстана изучить вопрос формирования спортивных кластеров.

Согласно официальному сайту президента РФ, правительство РФ с властями Свердловской области и Республики Татарстан будут изучать возможность образования спортивных кластеров до 2030 года. Известно, что впоследствии такие проекты могут быть реализованы в остальных частях государства.

Доклады должны будут быть предоставлены летом и зимой следующего года. Отмечается, что по реализации проектов будут отчитываться премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы тестовых регионов.

Ранее сообщалось, что Путин дал новые поручения по Свердловской области

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