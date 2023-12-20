Президент ТПП России Катырин оценил поддержку бизнеса и международное сотрудничество

Катырин отметил, что административная нагрузка на предпринимателей уменьшилась. Количество проверок в прошедшем году сократилось на 15%. Важное изменение произошло и в налоговом законодательстве — был введен единый налоговый счет. Президент ТПП напомнил, что вокруг этого вопроса было много дискуссий, однако благодаря усилиям налоговой службы ситуацию удалось выправить, отработав все критические замечания. И для бизнеса, и для налоговой это упростило администрирование. Еще одно нововведение касается микропредприятий — теперь им не нужно вести бухгалтерию. Этой работой занимается налоговая служба. Индивидуальные предприниматели теперь могут подавать документы в электронном виде или через личный кабинет и там же уплачивать налоги.