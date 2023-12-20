Президент ТПП России Катырин оценил поддержку бизнеса и международное сотрудничество

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На сегодняшний день в отношении Российской Федерации введено больше всего санкций — свыше 17,5 тысячи, пишет udm-info.ru. Однако отечественный бизнес приспосабливается к новым экономическим реалиям, выстраивая новые цепочки и логистику. Сергей Катырин пояснил, что внешние ограничения сказались на внешнеэкономическом обороте страны. По итогам 10 месяцев 2023 года товарооборот с другими государствами снизился на 15 — 16%. Одновременно с этим отмечается тенденция смещения внешнеторгового оборота в сторону Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Примерно 70% его приходится на Азиатский регион.
В следующем году России предстоит председательствовать в деловом совете БРИКС. Сергей Катырин рассказал об основных вопросах, которые стоят на повестке.
Прежде всего он отметил, что с 1 января 2024 года количество стран — участников БРИКС увеличится с пяти до одиннадцати. Это значит, что нужно сделать многое для полноценного включения в эту работу шести новых государств. На сегодняшний день у ТПП работает девять рабочих групп. Необходимо, чтобы новые участники включились в работу всех этих групп, поскольку решения всегда принимаются совместно. Президент Торгово-промышленной палаты также обратил внимание, что постоянно появляются новые вызовы и проблемы. Возможно, в деловом совете будет обсуждаться тема, связанная с искусственным интеллектом. Это направление начинает волновать всех, пояснил Катырин.
Президент ТПП России рассказал также об основных направлениях поддержки отечественного бизнеса. Первое из них — работа представительств ТПП, действующих более чем в сорока странах мира. Второе — деловые советы, созданные в 78 странах. Катырин обратил внимание, что ни один из этих советов не упразднен, однако некоторые из них заморожены — в европейской части, США и ряде других стран, которые присоединились к санкциям. Остальные советы сегодня работают еще активнее, особенно — южно-азиатского направления.
Следующее направление по развитию внешнеэкономической деятельности связано с ближайшими соседями РФ. Оно реализуется в рамках Евразийского экономического союза. Россия активно взаимодействует со всеми пятью странами, входящими в это объединение. Результатом этой работы является финансирование проектов, которые создаются в рамках кооперации между государствами ЕАЭС. На базе ТПП России создан проектный офис. Кроме стран Евразийского экономического союза, Россия сотрудничает с Шанхайской организацией сотрудничества, странами СНГ, АСЕАН и другими государствами. Внешних партнеров стремятся активно задействовать в работе по оказанию помощи российским предпринимателям в создании совместных компаний, цепочек поставок и логистики, а также в решении других вопросов.
В числе актуальных направлений работы ТПП — развитие семейного предпринимательства. В палате уже давно ведется работа по закреплению этого понятия в законодательстве и созданию соответствующих мер поддержки.
Для реализации этих планов Торгово-промышленная палата привлекла депутатов, Минэкономразвития России и ряд других профильных ведомств. Катырин рассказал, что сегодня в семи регионах на законодательном уровне уже закрепили понятие семейного бизнеса и определили меры поддержки семейных предприятий. Глава ТПП обратил внимание, что семейный бизнес особенно популярен в таких сферах, как сельское хозяйство и частные школы. Доля семейных предприятий в этих областях составляет 99% и 95% соответственно.
Одной из главных проблем в этом направлении является дробление бизнеса. При развитии семейных компаний такое происходит достаточно часто.
«К примеру, муж с женой ведут бизнес, но дети не хотят развивать этот бизнес, но при этом хотят быть вместе и делают какое-то ответвление от него. Значит, сразу начинают их подозревать в том, что это дробление. Есть проблема наследования, очень серьезная проблема, она актуальна для всего мира», — сказал Сергей Катырин.
Он пояснил, что зачастую дети не хотят связывать свою деятельность с бизнесом родителей, поэтому непонятно, как вообще обходиться с таким бизнесом. При наследовании все разделяется по частям. Так, паи, акции, завод — все это отдельная собственность, и деление по частям может повлечь за собой разрушение всего этого бизнеса.
Чтобы решить проблему дробления бизнеса, был сформирован Всероссийский семейный совет. Его заседания проводятся регулярно в разных регионах. Кроме этого, ТПП России реализует проект «Надежды бизнеса», ориентированный на детей, растущих в этих семьях. Задача совета — подготовить их к тому, чтобы в свое время они могли взять дело в свои руки и научились ведению бизнеса с молодых лет.
Катырин отметил, что административная нагрузка на предпринимателей уменьшилась. Количество проверок в прошедшем году сократилось на 15%. Важное изменение произошло и в налоговом законодательстве — был введен единый налоговый счет. Президент ТПП напомнил, что вокруг этого вопроса было много дискуссий, однако благодаря усилиям налоговой службы ситуацию удалось выправить, отработав все критические замечания. И для бизнеса, и для налоговой это упростило администрирование. Еще одно нововведение касается микропредприятий — теперь им не нужно вести бухгалтерию. Этой работой занимается налоговая служба. Индивидуальные предприниматели теперь могут подавать документы в электронном виде или через личный кабинет и там же уплачивать налоги.