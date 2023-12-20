Родители 11-летнего мальчика будут наказаны за ДТП с иномаркой в Екатеринбурге

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем иномарки был 41-летний мужчина. Общий стаж вождения составляет 22 года. Водитель рассказал, что ехал со скоростью в 50 километров в час. Неожиданно на дорогу выбежал ребенок.