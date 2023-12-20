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Updated Сегодня, 05:48

Юный шахматист попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

Родители 11-летнего мальчика будут наказаны за ДТП с иномаркой в Екатеринбурге

20 декабря 2023, 05:46
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Юный шахматист попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

11-летний мальчик по дороге из шахматной секции попал под колеса Skoda Fabia. Инцидент произошел на улице Данилы Зверева, 5.

Мальчик, по данным областного ГИБДД, перебегал дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. В результате он получил травмы и был госпитализирован.

По словам мамы, ребенок шел с занятий по шахматам. Почему он решил перебежать дорогу, ей неизвестно, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем иномарки был 41-летний мужчина. Общий стаж вождения составляет 22 года. Водитель рассказал, что ехал со скоростью в 50 километров в час. Неожиданно на дорогу выбежал ребенок.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, ранее в Екатеринбурге случилось столкновение двух автомобилей. В результате пострадала девушка на тротуаре.

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