Родители 11-летнего мальчика будут наказаны за ДТП с иномаркой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Мальчик, по данным областного ГИБДД, перебегал дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. В результате он получил травмы и был госпитализирован.
По словам мамы, ребенок шел с занятий по шахматам. Почему он решил перебежать дорогу, ей неизвестно, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем иномарки был 41-летний мужчина. Общий стаж вождения составляет 22 года. Водитель рассказал, что ехал со скоростью в 50 километров в час. Неожиданно на дорогу выбежал ребенок.
Напомним, ранее в Екатеринбурге случилось столкновение двух автомобилей. В результате пострадала девушка на тротуаре.