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В Нижнем Тагиле кипяток затопил Старую Вагонку

«Снегоплавильное производство». Старую Вагонку в Нижнем Тагиле затопило кипятком

20 декабря 2023, 03:49
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле кипяток затопил Старую Вагонку

Старая Вагонка в Нижнем Тагиле оказалась затопленной кипятком в результате коммунальной аварии.

По словам одного из местных жителей, случился инцидент на улице Тимирязева. Улица ушла под воду и на дорогах образовались лужи с кипятком, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Гейзеры кипятка просто всюду. Вот так и отапливаем улицы. Снегоплавильное производство, — заявил местный житель.

Он отметил, что теперь к дому сложно пройти.

Напомним, ранее на Вагонке уже происходила коммунальная авария на Ленинградском проспекте в районе магазина «Боберстрой».

Кроме того, авария была и в Первоуральске. Там 14 тысяч человек остались без воды и тепла почти на неделю.

#Происшествия#Нижний Тагил#Снег#Жалоба#ЖКХ#Труба#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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