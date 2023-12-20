«Снегоплавильное производство». Старую Вагонку в Нижнем Тагиле затопило кипятком

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
По словам одного из местных жителей, случился инцидент на улице Тимирязева. Улица ушла под воду и на дорогах образовались лужи с кипятком, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
Гейзеры кипятка просто всюду. Вот так и отапливаем улицы. Снегоплавильное производство, — заявил местный житель.
Он отметил, что теперь к дому сложно пройти.
Напомним, ранее на Вагонке уже происходила коммунальная авария на Ленинградском проспекте в районе магазина «Боберстрой».
Кроме того, авария была и в Первоуральске. Там 14 тысяч человек остались без воды и тепла почти на неделю.