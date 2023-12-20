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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Дед-морозы полицейские напомнили свердловчанам о безопасности в Новый год

Свердловские полицейские переоделись в Дедов Морозов

20 декабря 2023, 14:17
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции

Дед-морозы полицейские напомнили свердловчанам о безопасности в Новый год

В Свердловской области сотрудники ГИБДД решили придать праздничный настрой гражданам в образах Деда Мороза и Снегурочки.

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз 2024» в регионе проводят беседы со школьниками и детьми из социальных учреждений, а также взрослыми.

Цель акции заключается в том, чтобы напомнить всем о необходимости соблюдать правила на дорогах и проявлять бдительность и безопасность. С детьми разговоры проводятся в виде игр, в конце которых им дарятся новогодние подарки.

Кроме того, в различных городах области новогодние экипажи напоминают о важности соблюдения безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в новогодние праздники изменится график работы ГИБДД.

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