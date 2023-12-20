Свердловские полицейские переоделись в Дедов Морозов

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз 2024» в регионе проводят беседы со школьниками и детьми из социальных учреждений, а также взрослыми.
Цель акции заключается в том, чтобы напомнить всем о необходимости соблюдать правила на дорогах и проявлять бдительность и безопасность. С детьми разговоры проводятся в виде игр, в конце которых им дарятся новогодние подарки.
Кроме того, в различных городах области новогодние экипажи напоминают о важности соблюдения безопасности на дорогах.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в новогодние праздники изменится график работы ГИБДД.