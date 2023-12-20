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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Нижнем Тагиле школьник снял фильм о жизни животных

Тагильский школьник снял фильм о приюте для животных

20 декабря 2023, 15:52
Фото: Кадр из фильма школьника «Лапка в сердце»

В Нижнем Тагиле школьник снял фильм о жизни животных

Школьник из Нижнего Тагила создал фильм о животных.

Ученик шестого класса создал документальны проект под названием «Лапка в сердце». В этом фильме ребенок показал, как животные одного из приютов смогли найти свои дома и любимых хозяев.

Как сообщает Управление образования г. Нижний Тагил, премьерный показ состоялся в гимназии школьника. В создании фильма ребенка помогала его мама. Отмечается, что на настоящих историях ученик показал, как стоит обращаться с животными.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле названы имена участников регионального конкурса «Учитель года России».

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#Нижний Тагил#Дети#Животные#Природа#Бездомные животные#Собачий приют#Приют для животных#Живая природа#Камилла Булгакова
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