Тагильский школьник снял фильм о приюте для животных

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Ученик шестого класса создал документальны проект под названием «Лапка в сердце». В этом фильме ребенок показал, как животные одного из приютов смогли найти свои дома и любимых хозяев.
Как сообщает Управление образования г. Нижний Тагил, премьерный показ состоялся в гимназии школьника. В создании фильма ребенка помогала его мама. Отмечается, что на настоящих историях ученик показал, как стоит обращаться с животными.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле названы имена участников регионального конкурса «Учитель года России».