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Published Сегодня, 07:44

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В Екатеринбурге в школе №55 собирают деньги на роскошный ремонт туалетов

Туалеты отремонтируют в школе Екатеринбурга. По 2 тысячи собирают с родителей

20 декабря 2023, 07:44
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в школе №55 собирают деньги на роскошный ремонт туалетов

В школе №55 Екатеринбурга собирают деньги за роскошный ремонт туалетов. Для этих целей с родителей собирают по две тысячи рублей.

Ремонтные работы уже завершены, рассказала мама одного из обучающихся, пишет Е1. Однако попечительскому совету школы не хватило средств, чтобы оплатить все проделанные работы.

Средства начали спрашивать еще в летний период. Когда деньги сдали не все родители, к ним обратились вновь с этой же просьбой. Теперь в родительские чаты стали приходить сообщения о том, что средств, чтобы рассчитаться с рабочими, не хватает.

В чатах сообщается, что родители сами «подписались» под то, что спонсируют ремонт части туалетов. Отмечается, что это решение они сами приняли в сентябре на родительском собрании.

А на собранные средства удалось оплатить только черновые материалы. Теперь нужно внести средства за сам ремонт, всю сантехнику и перегородки. Одну тысячу рублей предлагается заплатить до конца этого года, а остальную сумму — до начала марта.

В профильном ведомстве отметили, что все школьные сборы могут быть только благотворительными, но не обязательными.

Ранее сообщалось, что ремонт за 63,2 млн рублей запланирован в здании поликлиники на Руднике в Нижнем Тагиле.

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#Экономика#Деньги#Школа#Сборы#Ремонт#Родители#Рабочие#Сантехника#Екатеринбург#Туалеты#Дарья Сорокина
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