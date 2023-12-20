Туалеты отремонтируют в школе Екатеринбурга. По 2 тысячи собирают с родителей

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Ремонтные работы уже завершены, рассказала мама одного из обучающихся, пишет Е1. Однако попечительскому совету школы не хватило средств, чтобы оплатить все проделанные работы.
Средства начали спрашивать еще в летний период. Когда деньги сдали не все родители, к ним обратились вновь с этой же просьбой. Теперь в родительские чаты стали приходить сообщения о том, что средств, чтобы рассчитаться с рабочими, не хватает.
В чатах сообщается, что родители сами «подписались» под то, что спонсируют ремонт части туалетов. Отмечается, что это решение они сами приняли в сентябре на родительском собрании.
А на собранные средства удалось оплатить только черновые материалы. Теперь нужно внести средства за сам ремонт, всю сантехнику и перегородки. Одну тысячу рублей предлагается заплатить до конца этого года, а остальную сумму — до начала марта.
В профильном ведомстве отметили, что все школьные сборы могут быть только благотворительными, но не обязательными.
Ранее сообщалось, что ремонт за 63,2 млн рублей запланирован в здании поликлиники на Руднике в Нижнем Тагиле.