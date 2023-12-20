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Лучших учителей определили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле названы имена участников регионального конкурса «Учитель года России»

20 декабря 2023, 11:29
Фото: 1MI

Лучших учителей определили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 18 декабря определили имена участников областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Жюри определило тройку лучших по профессии на финальных состязаниях городского этапа. Заключительный тур прошел 13 декабря в ГДДЮТ. Судейская коллегия выбрала трех финалисток, которые представят Нижний Тагил на областных соревнованиях.

Фото: Управление образования г. Нижний Тагил

Изначально на звание «Учитель года» заявились 16 педагогов из 15 образовательных учреждений. Начальник управления образования Татьяна Удинцева выразила уверенность в своих коллегах на предстоящем этапе соревнований.

Задача профессионального конкурса — поднятие популярности профессии. Первое положение о его проведении было утверждено 30 декабря 1989 года. Но приставку «Всероссийский» он получил в 1992 году. В 1993 году было введено Положение о нагрудном знаке «Учитель года».

TagilCity.ru напоминает, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Под этой эгидой в мероприятиях приняли участие более 17 млн человек из различных регионов, по сообщению Минпросвещения России.

Также по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 30 преподавателей школ станут обладателями премиальных выплат.

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