В Нижнем Тагиле названы имена участников регионального конкурса «Учитель года России»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
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Updated Сегодня, 11:32
Жюри определило тройку лучших по профессии на финальных состязаниях городского этапа. Заключительный тур прошел 13 декабря в ГДДЮТ. Судейская коллегия выбрала трех финалисток, которые представят Нижний Тагил на областных соревнованиях.
Изначально на звание «Учитель года» заявились 16 педагогов из 15 образовательных учреждений. Начальник управления образования Татьяна Удинцева выразила уверенность в своих коллегах на предстоящем этапе соревнований.
Задача профессионального конкурса — поднятие популярности профессии. Первое положение о его проведении было утверждено 30 декабря 1989 года. Но приставку «Всероссийский» он получил в 1992 году. В 1993 году было введено Положение о нагрудном знаке «Учитель года».
TagilCity.ru напоминает, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Под этой эгидой в мероприятиях приняли участие более 17 млн человек из различных регионов, по сообщению Минпросвещения России.
Также по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 30 преподавателей школ станут обладателями премиальных выплат.