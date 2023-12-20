В Нижнем Тагиле названы имена участников регионального конкурса «Учитель года России»

Задача профессионального конкурса — поднятие популярности профессии. Первое положение о его проведении было утверждено 30 декабря 1989 года. Но приставку «Всероссийский» он получил в 1992 году. В 1993 году было введено Положение о нагрудном знаке «Учитель года».