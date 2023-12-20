В Нижнем Тагиле определена структура муниципального автобусного перевозчика

На сегодня точно известно, «Тагильский трамвай» возьмет на себя обслуживание 14-ти маршрутов. Сейчас прорабатывается вопрос с помещениями.

Ранее МУП объявил о наборе водителей и механиков для работы на новых автобусах «Симаз». Кандидатам предлагают зарплату от 76 тысяч рублей. Новому подразделению потребуется 130-150 человек.