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Updated Сегодня, 08:48

Муниципалитет Нижнего Тагила представил концепт нового автобусного перевозчика

В Нижнем Тагиле определена структура муниципального автобусного перевозчика

20 декабря 2023, 08:47
Фото: tagilcity.ru

Муниципалитет Нижнего Тагила представил концепт нового автобусного перевозчика

Администрация Нижнего Тагила окончательно определилась с организационной структурой муниципального автобусного перевозчика.

На сегодня точно известно, «Тагильский трамвай» возьмет на себя обслуживание 14-ти маршрутов. Сейчас прорабатывается вопрос с помещениями.
Ранее МУП объявил о наборе водителей и механиков для работы на новых автобусах «Симаз». Кандидатам предлагают зарплату от 76 тысяч рублей. Новому подразделению потребуется 130-150 человек.

Транспортная реформа была анонсирована летом 2023 года мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. В общественном транспорте появляются терминалы для безналичной оплаты. А в январе 2024 года город получит электробус для проведения эксперимента.

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