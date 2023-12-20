В Нижнем Тагиле определена структура муниципального автобусного перевозчика

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:48
На сегодня точно известно, «Тагильский трамвай» возьмет на себя обслуживание 14-ти маршрутов. Сейчас прорабатывается вопрос с помещениями.
Ранее МУП объявил о наборе водителей и механиков для работы на новых автобусах «Симаз». Кандидатам предлагают зарплату от 76 тысяч рублей. Новому подразделению потребуется 130-150 человек.
Транспортная реформа была анонсирована летом 2023 года мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. В общественном транспорте появляются терминалы для безналичной оплаты. А в январе 2024 года город получит электробус для проведения эксперимента.