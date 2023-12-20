В Нижнем Тагиле открылась пятая очередь торгово-развлекательного центра

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Мэр города Владислав Пинаев приехал в новый ТРЦ, где застройщики ему рассказали о планах по новому центру и будущему развитию площадей.
Как сообщает пресс-служба города, новый гипермаркет располагается в удобном месте. По словам арендаторов, покупателям будет максимально приятно и удобно находиться в магазине, осуществлять свои покупки. Отмечается, что современные технологии помогут уменьшить время обслуживания покупателей, поскольку везде будут кассы самообслуживания.
В будущем году будет создан еще один торговый объект, в нем будет создан центр мебели. Предполагается, что новые проекты привлекут инвесторов и повлияют на развитие предпринимательства в городе.
Ранее сообщалось, что Adidas и Nike вернутся на прилавки Екатеринбурга.