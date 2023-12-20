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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

В Нижнем Тагиле открываются новые торговые центры

В Нижнем Тагиле открылась пятая очередь торгово-развлекательного центра

20 декабря 2023, 16:09
Фото: Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области

В Нижнем Тагиле открываются новые торговые центры

В Нижнем Тагиле открывается новый масштабный торгово-развлекательный центр.

Мэр города Владислав Пинаев приехал в новый ТРЦ, где застройщики ему рассказали о планах по новому центру и будущему развитию площадей.

Как сообщает пресс-служба города, новый гипермаркет располагается в удобном месте. По словам арендаторов, покупателям будет максимально приятно и удобно находиться в магазине, осуществлять свои покупки. Отмечается, что современные технологии помогут уменьшить время обслуживания покупателей, поскольку везде будут кассы самообслуживания.

В будущем году будет создан еще один торговый объект, в нем будет создан центр мебели. Предполагается, что новые проекты привлекут инвесторов и повлияют на развитие предпринимательства в городе.

Ранее сообщалось, что Adidas и Nike вернутся на прилавки Екатеринбурга.

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#Нижний Тагил#Магазин#Торговый центр#Торговый комплекс#ТРЦ#Камилла Булгакова
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