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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

На Урале в новогодние праздники изменится график работы РЭО ГИБДД

В Свердловской области в новогодние праздники изменится график работы ГИБДД

20 декабря 2023, 13:56
Фото: 1MI

На Урале в новогодние праздники изменится график работы РЭО ГИБДД

Сотрудники свердловского ГИБДД будут работать по новому расписанию в период новогодних каникул.

В период с 30 декабря по 7 января работники госавтоинспекции будут принимать работать по новому графику.

Как сообщает свердловское ведомство, во время новогодних праздников, а именно 30 и 31 декабря, а также, 1, 2, 6 и 7 декабря прием граждан по водительским удостоверениям, экзаменам, а также регистрации машин не будет проводиться.

Вместе с тем 3, 4 и 5 января будущего года все подразделения будут работать по своему обычному расписанию.

Ранее сообщалось, как будут работать автобусы и трамваи в Екатеринбурге в новогодние праздники.

Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
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