В Свердловской области в новогодние праздники изменится график работы ГИБДД

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В период с 30 декабря по 7 января работники госавтоинспекции будут принимать работать по новому графику.
Как сообщает свердловское ведомство, во время новогодних праздников, а именно 30 и 31 декабря, а также, 1, 2, 6 и 7 декабря прием граждан по водительским удостоверениям, экзаменам, а также регистрации машин не будет проводиться.
Вместе с тем 3, 4 и 5 января будущего года все подразделения будут работать по своему обычному расписанию.
Ранее сообщалось, как будут работать автобусы и трамваи в Екатеринбурге в новогодние праздники.