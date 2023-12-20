Владимир Путин дал новые поручения по Свердловской области

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
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Updated Сегодня, 10:08
Об этом сообщается на сайте правовой информации. Отмечается, что президент поручил создать в регионе спортивно-тренировочные центры для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту и конькобежному спорту».
Сроки реализации проектов в документе не указаны.
Ранее у президента состоялась большая Прямая линия, в рамках которой он несколько часов отвечал на вопросы граждан и журналистов.