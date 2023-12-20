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Published Сегодня, 03:31

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Инфляция в Свердловской области ниже средней по России

Яйца и мясо разогнали рост цен в Свердловской области

20 декабря 2023, 03:31
Фото: Midjourney

Инфляция в Свердловской области ниже средней по России

Показатель инфляции в Свердловской области достиг значения в 7,3% в ноябре 2023 года.

Еще в октябре она была 6,48%. При этом, в среднем по УрФО стоимость товаров выросла на 6,41%. При этом по России показатель достиг значения 7,48%. В Банке России также обратили внимание на увеличение цен именно на продукты.

Там отметили, что у свинокомплексов и птицефабрик в ноябре значительно увеличились расходы. При этом обеспечить удовлетворение спроса покупателей они не могли. Тогда производители заложили свои расходы в цены. Из-за этого увеличились цены на мясо птицы, свинину и яйца.

По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Олега Оборина, сдержать цены смогла только высокая конкуренция. Производители промтоваров тоже поспособствовали ускорению инфляции. В этой категории также наблюдался повышенный спрос. Выросла и арендная плата, так как съемное жилье стало более востребовано.

Напомним, в конце ноября в Свердловской области резко начали расти цены на яйца. Стоимость одного десятка стала выше ста рублей. На эту тему высказался и президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что этому способствовали два фактора — высокий спрос и низкое предложение, а также отсутствие импорта.

#Экономика#Цены#Свердловская область#Статистика#Инфляция#Мясо#Яйца#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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