Женщину в тапочках четыре месяца ищут в Первоуральске

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Об этом сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серые волосы, зеленые глаза.
На момент пропажи на ней была надета светлая куртка, черные штаны и светло-серые тапочки.
Всех тех, кто знает что-то о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Для поисков требуется больше добровольцев.
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