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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

Четыре месяца в Первоуральске ищут 58-летнюю женщину

Женщину в тапочках четыре месяца ищут в Первоуральске

20 декабря 2023, 06:32
Фото: Midjourney

Четыре месяца в Первоуральске ищут 58-летнюю женщину

В Первоуральске с осени продолжаются поиски пропавшей 58-летней женщины. Она исчезла еще 12 сентября. Пропавшую зовут Татьяна Овчинникова.

Об этом сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серые волосы, зеленые глаза.

Фото: «Лиза Алерт»

На момент пропажи на ней была надета светлая куртка, черные штаны и светло-серые тапочки.

Всех тех, кто знает что-то о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Для поисков требуется больше добровольцев.

Ранее в Ревде нашли пенсионерку, которая вышла выгуливать собаку и не вернулась домой. Женщина жива.

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#Происшествия#Первоуральск#Добровольцы#Поиск#Женщина#Приметы#Пропавшая#Дарья Сорокина#Тапочки
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