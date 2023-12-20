Жители Екатеринбурга ждут скорую помощь по 12 часов

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, за минувшие сутки, по словам жителей города, они вынуждены были ждать врачей по 11 часов. Такого не было со времен коронавирусной инфекции.
Предполагается, что с задержками столкнулись более ста человек. Жители города выражают свою обеспокоенность тем, что помощь может быть не оказана вовремя, ведь сейчас, как они отмечают, очень много людей болеет.
Причина задержек выездов врачей кроется в нехватке кадров. Сейчас выходят примерно 80 бригад скорой помощи вместо 126. Более того, часто ломаются машины.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается острый дефицит медицинских работников.