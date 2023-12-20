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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Екатеринбуржцы жалуются на долгое ожидание скорой помощи

Жители Екатеринбурга ждут скорую помощь по 12 часов

20 декабря 2023, 12:22
Фото: Midjourney

Екатеринбуржцы жалуются на долгое ожидание скорой помощи

По словам жителей Екатеринбурга, они вынуждены ждать скорую помощь по 11-12 часов.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, за минувшие сутки, по словам жителей города, они вынуждены были ждать врачей по 11 часов. Такого не было со времен коронавирусной инфекции.

Предполагается, что с задержками столкнулись более ста человек. Жители города выражают свою обеспокоенность тем, что помощь может быть не оказана вовремя, ведь сейчас, как они отмечают, очень много людей болеет.

Причина задержек выездов врачей кроется в нехватке кадров. Сейчас выходят примерно 80 бригад скорой помощи вместо 126. Более того, часто ломаются машины.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области наблюдается острый дефицит медицинских работников.

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#Свердловская область#Скорая помощь#ЧП#Дефицит#Нехватка#Екатеринбург#Дефицит кадров#Нехватка кадров#Нехватка врачей#Дефицит персонала#Кадровый дефицит#Камилла Булгакова
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