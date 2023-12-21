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В тюрьму на 18 лет отправится поджигатель военкомата из Новоуральска

18 лет лишения свободы за попытку поджига военкомата получил житель Новоуральска

21 декабря 2023, 04:17
Фото: 1MI

В тюрьму на 18 лет отправится поджигатель военкомата из Новоуральска

В центральном окружном военном суде Екатеринбурга завершился процесс по делу поджигателя военкомата. Судья озвучил приговор в отношении жителя 44-летнего Новоуральска.

Ближайшие 18 лет неудавшийся террорист проведет за решеткой. Из них 14 лет в колонии строгого режима. По информации адвоката подсудимого, обвинение запрашивало больший срок.

Оперативные мероприятия по задержанию злоумышленника проводили сотрудники ФСБ еще в марте 2023 года. По информации следствия, задержанный считается сторонником сообщества «Граждане СССР» (признанного экстремистским).

Ранее аналогичное дело рассматривалось в отношении жителя Тюменской области за поджиг военкомата Нижневартовска. Подсудимого приговорили к 12 годам тюремного заключения.

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