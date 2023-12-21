18 лет лишения свободы за попытку поджига военкомата получил житель Новоуральска

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Ближайшие 18 лет неудавшийся террорист проведет за решеткой. Из них 14 лет в колонии строгого режима. По информации адвоката подсудимого, обвинение запрашивало больший срок.
Оперативные мероприятия по задержанию злоумышленника проводили сотрудники ФСБ еще в марте 2023 года. По информации следствия, задержанный считается сторонником сообщества «Граждане СССР» (признанного экстремистским).
Ранее аналогичное дело рассматривалось в отношении жителя Тюменской области за поджиг военкомата Нижневартовска. Подсудимого приговорили к 12 годам тюремного заключения.