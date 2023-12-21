300 мероприятий в календаре событий запланировано на 2024 год

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Пять финалистов удостоены получения грантов размером от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Свои события в 2024 году представят: мотофестиваль «Ирбит-2024», фестиваль «Лето на Исети», «Мега-палео фест», «Тагильский калейдоскоп» и международный турнир косарей.
На защиту проектов отводилось по три минуты. Каждый выступающий должен был объяснить почему именно его мероприятие достойно финансовой поддержки.
Даты событий и места проведения опубликованы на информационном портале Свердловской области.
Напоминаем, 23 декабря в Нижнем Тагиле откроется зимний мотосезон.