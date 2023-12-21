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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

300 уникальных событий пройдут в Свердловской области в 2024 году

300 мероприятий в календаре событий запланировано на 2024 год

21 декабря 2023, 13:55
Фото: 1MI

300 уникальных событий пройдут в Свердловской области в 2024 году

Совет по развитию туризма Свердловской области подвел итоги конкурса государственной поддержки в сфере туризма. Победители включены в календарь событий, насчитывающий более 300 мероприятий.

Пять финалистов удостоены получения грантов размером от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Свои события в 2024 году представят: мотофестиваль «Ирбит-2024», фестиваль «Лето на Исети», «Мега-палео фест», «Тагильский калейдоскоп» и международный турнир косарей.

На защиту проектов отводилось по три минуты. Каждый выступающий должен был объяснить почему именно его мероприятие достойно финансовой поддержки.

Даты событий и места проведения опубликованы на информационном портале Свердловской области.

Напоминаем, 23 декабря в Нижнем Тагиле откроется зимний мотосезон.

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