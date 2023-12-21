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Мэрия Горноуральского ГО заплатит 20 тысяч рублей пенсионерке за нападение собак

87-летняя женщина получит 20 тысяч рублей за нападение собак под Нижним Тагилом

21 декабря 2023, 14:45
Фото: 1MI

Мэрия Горноуральского ГО заплатит 20 тысяч рублей пенсионерке за нападение собак

Администрация Горноуральского городского округа обязана выплатить денежную компенсацию пожилой женщине от действий бездомных собак.

Пенсионерка 87 лет подверглась нападению бездомных собак на территории садового общества под Нижним Тагилом вечером 23 сентября. Женщине пришлось обращаться за лечением в ГБ №4.

Следить за состоянием территории и обеспечивать отлов бездомных собак входит в обязанность администрации округа. Иск прокурура на выплату 20 тысяч рублей удовлетворил Пригородный районный суд.

Например, в Серове действия должностных лиц по отлову бродяжек проверит Следственный комитет России. Информация появилась после нападению стаи собак на 19-летнюю девушку.

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