87-летняя женщина получит 20 тысяч рублей за нападение собак под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Пенсионерка 87 лет подверглась нападению бездомных собак на территории садового общества под Нижним Тагилом вечером 23 сентября. Женщине пришлось обращаться за лечением в ГБ №4.
Следить за состоянием территории и обеспечивать отлов бездомных собак входит в обязанность администрации округа. Иск прокурура на выплату 20 тысяч рублей удовлетворил Пригородный районный суд.
Например, в Серове действия должностных лиц по отлову бродяжек проверит Следственный комитет России. Информация появилась после нападению стаи собак на 19-летнюю девушку.