Аномальные морозы не помешали вывозу мусора в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Согласно санитарным нормам при минусовых температурах вывоз отходов должен производиться не реже одного раза в три дня. Температура ниже 40 градусов негативно сказывается на работе спецтехники, но даже несмотря на это, ежедневно на севере Свердловской области в рейс должно выходить более 150 мусоровозов. В аномальные морозы все работы осуществлялись точно в срок, а «переохлаждение» получили лишь 2% машин автопарка — по одному случаю в Невьянске, Кушве и Верхотурье.
Температура опускалась ниже -40 градусов, для гидравлических систем, которыми оборудованы мусоровозы — такие показатели максимально критичны. Главной задачей регионального оператора было во что бы то ни стало не допустить остановки вывоза ТКО у жителей севера Свердловской области, и мы с ней справились, — поделился исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Если у вас есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
Напомним, совсем недавно в Нижнем Тагиле на линию вышел новый мусоровоз с задней загрузкой.