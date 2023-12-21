Аномальные морозы не помешали вывозу мусора в Свердловской области

Согласно санитарным нормам при минусовых температурах вывоз отходов должен производиться не реже одного раза в три дня. Температура ниже 40 градусов негативно сказывается на работе спецтехники, но даже несмотря на это, ежедневно на севере Свердловской области в рейс должно выходить более 150 мусоровозов. В аномальные морозы все работы осуществлялись точно в срок, а «переохлаждение» получили лишь 2% машин автопарка — по одному случаю в Невьянске, Кушве и Верхотурье.