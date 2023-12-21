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График вывоза мусора в морозы не изменился в Свердловской области

Аномальные морозы не помешали вывозу мусора в Свердловской области

21 декабря 2023, 08:07
Фото: «РИФЕЙ»

График вывоза мусора в морозы не изменился в Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги работы в период экстремально низких температур. Испытание холодом выдержали и люди, и спецтехника. За все время морозов не было зарегистрировано ни одного случая нарушения санитарных норм транспортирования ТКО.

Согласно санитарным нормам при минусовых температурах вывоз отходов должен производиться не реже одного раза в три дня. Температура ниже 40 градусов негативно сказывается на работе спецтехники, но даже несмотря на это, ежедневно на севере Свердловской области в рейс должно выходить более 150 мусоровозов. В аномальные морозы все работы осуществлялись точно в срок, а «переохлаждение» получили лишь 2% машин автопарка — по одному случаю в Невьянске, Кушве и Верхотурье.

Температура опускалась ниже -40 градусов, для гидравлических систем, которыми оборудованы мусоровозы — такие показатели максимально критичны. Главной задачей регионального оператора было во что бы то ни стало не допустить остановки вывоза ТКО у жителей севера Свердловской области, и мы с ней справились, — поделился исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

Если у вас есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

Напомним, совсем недавно в Нижнем Тагиле на линию вышел новый мусоровоз с задней загрузкой.

Новый мусоровоз вышел на линию в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Температура воздуха#Вывоз мусора#Аномальная температура#Морозы#Екатеринбург#Рифей#Федор Потапов#Анастасия Имамахметова
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