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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Маги высказались о признании астрологии лженаукой

Астрология стала лженаукой. Что думают сами астрологи?

21 декабря 2023, 11:29
Фото: Midjourney

Маги высказались о признании астрологии лженаукой

Астрологию признали лженаукой в России. Астрологи рассказали, как они будут жить с таким статусом.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала астрологию лженаукой. В связи с этим гражданам советуют не доверять астрологам при принятии каких-либо решений. Самим же специалистам рекомендовали сменить работу.

Сами астрологи рассказали, что думают об этом, сообщают журналисты «Новых известий». Ранее в РАН призывали граждан не полагаться на услуги астрологов при принятии решений. СМИ посоветовали не рекламировать услуги астрологов.

Также в РАН дали совет психологам, медикам и социологам — предупреждать пациентов и клиентов, что услуги астрологов — не лучший способ решения своих проблем. Кроме того, посещение астрологов они назвали сродным понятием с игроманией. То есть оно может вызывать зависимость.

При этом, по данным ВЦИОМ, каждый шестой россиянин доверяет астрологам. В 2022 году этот процент составил 15% граждан.

Член комиссии по борьбе с лженаукой Александр Панчин рассказал, что подготовка документа по признанию астрологии не наукой началась около четырех лет назад.

Прямого вреда от астрологии значительно меньше, чем от гомеопатии, но вера в гороскопы тянет за собой и другие ненаучные убеждения и сомнения в реальной науке, поэтому появляются антипрививочники и сторонники конспирологических теорий, — добавил Панчин.

Исследования Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ показали, что чем выше среди населения уровень образования, тем меньше доверия у людей к астрологам.

Сами астрологи заявили, что на работе профессионалов это никак не отразится. Также они считают, что с рынка уйдут мошенники, представляющиеся астрологами.

Некоторые астрологи выразили надежду, что это не отразится на их работе, так как в России фактически недоверие к астрологам у граждан выработается не сразу после подписания документов. А кто-то аргументировал свою позицию тем, что в ряде западных стран астрология популярнее чем в России. И просто так она не исчезнет с рынка.

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