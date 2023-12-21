Астрология стала лженаукой. Что думают сами астрологи?

Некоторые астрологи выразили надежду, что это не отразится на их работе, так как в России фактически недоверие к астрологам у граждан выработается не сразу после подписания документов. А кто-то аргументировал свою позицию тем, что в ряде западных стран астрология популярнее чем в России. И просто так она не исчезнет с рынка.