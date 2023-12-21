Будет ли салют на открытии ледового городка в Екатеринбурге?

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
К началу официальной части на площади 1905 года будут возведены все конструкции, здания и фигурки. Праздничные инсталляции и ледяные формы в Екатеринбурге этом году посвящены творчеству русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Старт программы запланирован 29 декабря в 17:00.
В празднование включили и запуск фейерверка, который по информации муниципалитета будет камерный. Выбранный вариант является малодымным, но запоминается появлением в небе разноцветных конфетти и серпантина. Все присутствующие на площади смогут его увидеть. Но не стоит путать данное шоу с масштабным салютом, отгремевшим на дне города Екатеринбурга.
Напоминаем, в Нижнем Тагиле проходит симпозиум ледяных фигур с участием скульпторов страны.