Будет ли салют на открытии ледового городка в Екатеринбурге?

В празднование включили и запуск фейерверка, который по информации муниципалитета будет камерный. Выбранный вариант является малодымным, но запоминается появлением в небе разноцветных конфетти и серпантина. Все присутствующие на площади смогут его увидеть. Но не стоит путать данное шоу с масштабным салютом, отгремевшим на дне города Екатеринбурга.