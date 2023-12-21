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Екатеринбург откроет ледовый городок фейерверком 29 декабря

Будет ли салют на открытии ледового городка в Екатеринбурге?

21 декабря 2023, 07:15
Фото: 1MI

Екатеринбург откроет ледовый городок фейерверком 29 декабря

Празднование Нового 2024 года в Екатеринбурге будет сопровождаться красочным фейерверком.

К началу официальной части на площади 1905 года будут возведены все конструкции, здания и фигурки. Праздничные инсталляции и ледяные формы в Екатеринбурге этом году посвящены творчеству русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Старт программы запланирован 29 декабря в 17:00.

В празднование включили и запуск фейерверка, который по информации муниципалитета будет камерный. Выбранный вариант является малодымным, но запоминается появлением в небе разноцветных конфетти и серпантина. Все присутствующие на площади смогут его увидеть. Но не стоит путать данное шоу с масштабным салютом, отгремевшим на дне города Екатеринбурга.

Напоминаем, в Нижнем Тагиле проходит симпозиум ледяных фигур с участием скульпторов страны.

Где появятся ледовые городки в Екатеринбурге
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#Александра Логинова#Новый год#Елка#Симпозиум#Фейерверк#Ледяной городок#Ледяные фигуры#Екатеринбург
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