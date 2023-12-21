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Гордума Нижнего Тагила приняла отставку депутата Молодежной думы

Депутат Станислав Мишустин покинул Молодежную думу Нижнего Тагила из-за переезда

21 декабря 2023, 12:55
Фото: tagilcity.ru

Гордума Нижнего Тагила приняла отставку депутата Молодежной думы

Станислав Мишустин, депутат Молодежной думы Нижнего Тагила, подал заявление о досрочном прекращении полномочий по причине переезда в другой город.

При этом Молодежная дума предложила включить в персональный состав Марка Алексеева. Молодому человеку 18 лет, он студент третьего курса Ниженетагильского юридического колледжа. В 2023 году досрочно прекратили полномочия три члена Молодежной думы, их заменили кадрами из резерва.

Вадим Раудштейн, председатель Нижнетагильской городской думы, наградил Станислава Мишустина грамотой и пожелал ему успехов.

Напомним, состав Молодежной думы третьего созыва Нижнего Тагила был утвержден в декабре 2022 года. В нее вошли 20 человек от 18 до 35 лет.

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