Депутат Станислав Мишустин покинул Молодежную думу Нижнего Тагила из-за переезда

При этом Молодежная дума предложила включить в персональный состав Марка Алексеева. Молодому человеку 18 лет, он студент третьего курса Ниженетагильского юридического колледжа. В 2023 году досрочно прекратили полномочия три члена Молодежной думы, их заменили кадрами из резерва.