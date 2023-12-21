Депутат Станислав Мишустин покинул Молодежную думу Нижнего Тагила из-за переезда

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
При этом Молодежная дума предложила включить в персональный состав Марка Алексеева. Молодому человеку 18 лет, он студент третьего курса Ниженетагильского юридического колледжа. В 2023 году досрочно прекратили полномочия три члена Молодежной думы, их заменили кадрами из резерва.
Вадим Раудштейн, председатель Нижнетагильской городской думы, наградил Станислава Мишустина грамотой и пожелал ему успехов.
Напомним, состав Молодежной думы третьего созыва Нижнего Тагила был утвержден в декабре 2022 года. В нее вошли 20 человек от 18 до 35 лет.