Девушка ищет свидетелей несчастного случая возле торгового центра в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Пострадавшая просит откликнуться девушку и женщину, сообщая их приметы. Сочувствующие горожане поспешили ей на помощь в тот день. Несчастный случай произошел 14 декабря возле торгового центра «Кит», сообщает E1.ru. Как заявляет сама девушка, был скользкий тротуар на входе в центр, не имел подсыпки.
После падения полученные травмы были зафиксированы в лечебном учреждении, куда обратилась потерпевшая. Теперь свердловчанка ищет свидетелей, считая, что они помогут в суде, куда и планирует обращаться. По информации представителей торгового центра, руководство держит связь с девушкой и оказывает содействие.
Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на длинную очередь в травмпункт.