Девушка ищет свидетелей несчастного случая возле торгового центра в Екатеринбурге

Пострадавшая просит откликнуться девушку и женщину, сообщая их приметы. Сочувствующие горожане поспешили ей на помощь в тот день. Несчастный случай произошел 14 декабря возле торгового центра «Кит», сообщает E1.ru. Как заявляет сама девушка, был скользкий тротуар на входе в центр, не имел подсыпки.