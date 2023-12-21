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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Девушка из Екатеринбурга получила травмы на гололеде и ищет свидетелей

Девушка ищет свидетелей несчастного случая возле торгового центра в Екатеринбурге

21 декабря 2023, 12:33
Фото: 1MI

Девушка из Екатеринбурга получила травмы на гололеде и ищет свидетелей

Девушка ищет двух свидетелей своего падения возле торгового центра в Екатеринбурге.

Пострадавшая просит откликнуться девушку и женщину, сообщая их приметы. Сочувствующие горожане поспешили ей на помощь в тот день. Несчастный случай произошел 14 декабря возле торгового центра «Кит», сообщает E1.ru. Как заявляет сама девушка, был скользкий тротуар на входе в центр, не имел подсыпки.

После падения полученные травмы были зафиксированы в лечебном учреждении, куда обратилась потерпевшая. Теперь свердловчанка ищет свидетелей, считая, что они помогут в суде, куда и планирует обращаться. По информации представителей торгового центра, руководство держит связь с девушкой и оказывает содействие.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на длинную очередь в травмпункт.

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#Общество#Происшествия#Александра Логинова#Травмпункт#Гололед#Падение#Тротуар#Торговый центр#Екатеринбург#Кит#Скользко#Скользкий тротуар
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