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Директор Ледового дворца Нижнего Тагила Алексей Головнин погиб на СВО

Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК

21 декабря 2023, 09:55
Фото: 1MI

Директор Ледового дворца Нижнего Тагила Алексей Головнин погиб на СВО

В соцсетях появилась информация о том, что руководитель Ледового дворца Нижнего Тагила Алексей Головнин погиб в зоне боевых действий на спецоперации на Украине. Однако, официальных подтверждений о смерти пока нет.

17 декабря при выполнении боевой задачи в зоне СВО погиб экипаж танка во главе с 43-летним Алексеем Головниным. Он был руководителем Ледового дворца спорта в Нижнем Тагиле.

На фронт он ушел добровольно, в октябре 2022 года. Сначала служил оператором-наводчиком танка, а затем стал командиром, сообщили в паблике «Типичный тагильчанин» ВКонтакте.

Однако, в самом Ледовом дворце информацию о смерти Алексея Головнина пока официально не подтверждают.

Пока никаких официальных комментариев дать не можем, потому что нет точной информации. Сейчас проводится экспертиза ДНК, — рассказали журналисту TagilCity.ru в Ледовом дворце.
Фото: Страница Алексея Головнина ВКонтакте

Руководитель МБУ ДО «СШ по хоккею „Спутник“, которая арендует лед в Ледовом дворце, отзывается об Алексее Головнине только с положительной стороны.

Хороший парень, настоящий русский мужик, боец, погиб геройски. Отец у него — Герой Советского Союза, брат — Герой России. У Александра остались жена и двое детей, — рассказал Александр Челушкин редакции TagilCity.ru.

Напомним, 2 декабря 2023 года на СВО погиб житель Нижнего Тагила Вячеслав Кроневальд. Его тело не могли достать с поля боя из-за интенсивных обстрелов.

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