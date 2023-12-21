Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК

Директор Ледового дворца Нижнего Тагила Алексей Головнин погиб на СВО

В соцсетях появилась информация о том, что руководитель Ледового дворца Нижнего Тагила Алексей Головнин погиб в зоне боевых действий на спецоперации на Украине. Однако, официальных подтверждений о смерти пока нет.