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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Цены на яйца в Нижнем Тагиле

Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?

21 декабря 2023, 11:07
Фото: tagilcity.ru
Цены на яйца в Нижнем Тагиле

Яйца продолжают дорожать в Свердловской области

Купить дешевые яйца в Свердловской области стало непростой задачей. TagilCity.ru провел анализ цен на продукт из самой жаркой повестки последнего месяца в магазинах крупных сетей в Нижнем Тагиле. Еще в октябре десяток стоил менее 90 рублей, а сейчас цены перевалили за 100 рублей.

Редакция посетила 18 декабря семь магазинов в Дзержинском районе:

  • Рынок «Алтайский» (улица Юности, 16а);
  • «Перекресток» (улица Юности, 16);
  • «Магнит» (улица Бобкова, 11);
  • «Пятерочка» (проспект Ленинградский, 12);
  • «Пятерочка» (улица Зари, 15);
  • «Монетка» (проспект Ленинградский, 86);
  • «Красное & Белое» (улица Вагоностроителей, 28).

В указанных торговых точках города представлено 4 категории куриного яйца из существующих пяти. Кроме того, на рынке «Алтайский», где продаются яйца Покровской птицефабрики, отдельно есть в наличии категория «СО Мега».

Далее вся аналитическая информация по приведенным выше реализаторам представлена по возрастанию, начиная от минимальной цены на яйца.

Какие существуют категории яиц? В зависимости от крупности их различают пять:

Высшая категория («СВ») — 75 граммов и более
Отборное яйцо («СО») — от 65 до 74,9 грамма
Первая категория («С1») — от 55 до 64,9 грамма
Вторая категория («С2») — от 45 до 54,9 грамма
Третья категория («С3») — от 35 до 44,9 грамма

Цена на яйца в Нижнем Тагиле на рынке «Алтайский» — от 90 рублей за десяток

Здесь внутри на двух торговых точках вниманию покупателя представлена продукция двух птицефабрик — Покровской и Свердловской.

На выбор доступны пять категорий яиц: «СВ», «СО», «С1», «С2» и эксклюзивно от «Покровки» сорт «СО Мега» по 125 рублей за десяток. Последний вариант чуть более крупный, но при этом его стоимость ниже средней стоимости обычной «отборки» на 3%.

Самый бюджетный вариант продается по 90 рублей за десяток. Первый сорт можно выбрать за цену от 105 до 115 рублей, отборное яйцо можно купить от 115 до 125 рублей в зависимости от производителя.

Главное преимущество рынка состоит в том, что покупатель может купить яйца в любом количестве, начиная от 1 штуки. Продавцы готовы безвозмездно предложить любой формат контейнеров, также сюда можно принести ненужные пластиковые из дома. Они пригодятся для упаковки товара.

Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в ТЦ «Перекресток» — от 101,99 рубля за десяток

В этом торговом центре самый крупный ассортимент. Он располагается на 6 полках. В четырех категориях представлена продукция от пяти производителей. Весь товар упакован по 10 штук. Например, высшую категорию можно приобрести в упаковке по 6 штук за 83 рубля 99 коп. (139 рублей 98 коп. в пересчете на десяток). А «отборка» обойдется посетителю по 118 рублей 99 коп.

Самое дорогое яйцо сорта «СО» представлено торговой маркой «Село зеленое». Оно стоит 133 рублей 99 коп. за упаковку 10 штук. Первая категория продается с разбегом цен от 111 рублей 99 коп. до 116 рублей 99 коп.

Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в универсаме «Магнит» — от 103,3 рубля за десяток

Здесь в ассортименте представлены как бренды различных птицефабрик, так и продукция торговой марки сети магазина. Всего можно встретить 4 торговые марки.

Под продукцию отведены четыре полки стеллажа, при этом наполненность составляет всего 60%. Купить яйца по «социальной» цене можно за 119 рублей 99 коп. (сорт «С1»). Пустует полка с яйцами по 309 рублей 99 коп. На этой полке стояли большие упаковки по 30 штук. В наличии есть упаковки по 15 штук (сорт «С1») стоимостью 219 рублей 99 коп., а также по 10 штук сорта «СО» стоимостью 129 рублей 99 коп. и сорта «С1» стоимостью 119 рублей 99 коп.

Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в магазине «Пятерочка» — от 115 рублей за десяток

В данной торговой сети выделены три полки, на которых можно встретить упаковки по 10 и 20 штук как собственной торговой марки, так и брендовых производителей.

Пустых полок в магазине нет. Покупателю предлагается купить яйца семи производителей.

Встречается продукция трех категорий: «СО», «С1» и «С2». «Отборка» и первый сорт представлены от четырех производителей с диапазоном цен от 115 рублей 00 коп. до 149 рублей 99 коп. Второй сорт торговой марки «Красная цена» x5 Retail Group можно купить по 116 рублей 99 коп.

Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в магазине «Монетка» — от 124,9 рубля за десяток

«Монетка» предлагает своим посетителям яйцо из Ирбита и Челябинской области как поштучно, так и в упаковках по 10 и 15 штук. Вся продукция представлена в двух категориях — «СО» и «С1» и разложена по трем полкам на одном стеллаже.

«Чебаркульская птица» предлагает купить яйца по 124 рублей 90 коп., а вот товар «Ирбитской ПФ» обойдется в 149 рублей 99 коп. за один десяток. Отдельно в ассортименте присутствует йодированное яйцо сорта «С1» по 159 рублей 99 коп. Контейнер из 15 штук стоит 219 рублей 99 коп. Поштучно можно набрать любое количество «отборки», одно яйцо стоит 12 рублей 49 коп.

Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в сети магазинов «Красное & Белое» — 129,9 рубля за десяток

В винном универмаге выставлен товар из Алтайского края по 129 рублей 90 коп. за десяток. Ассортимента на данную категории в сети нет, как и отдельных полок под продукцию. По явным причинам, магазин не специализируется на продуктах животного происхождения. Яйцо сорта «С1» имеет акционный желтый ценник и доступно в упаковке по 10 штук.

Цены на яйца в Нижнем ТагилеЦены на яйца в Нижнем Тагиле
Цены на яйца в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Какие яйца продают в Нижнем Тагиле

По итогам обзора, самый широкий выбор в Тагиле предлагает группа компаний «x5 Retail Group». В двух магазинах этой сети представлено суммарно 16 позиций. На втором месте находится рынок «Алтайский» по ул. Юности, предлагая потребителям 7 видов, но с преимуществом широкого разнообразия упаковки. Замыкает тройку лидеров торговая сеть «Монетка», на полках которой можно найти 6 видов продукта. На последнем месте в день проведения репортажа редакцией расположились «Магнит» и «Красное & Белое».

Если говорить об упаковке, то самая популярная — это 10 штук. Контейнеры по 15, 20 и 30 яиц одинаково распространены. Нестандартные упаковки тоже встречаются, но редко.

Фото: tagilcity.ru

В части ассортимента самыми популярными категориями продукции являются сорта «СО» и «С1». Их на прилавках встречается 40% и 30% соответственно.

Фото: tagilcity.ru

Распределение минимальных и максимальных отпускных цен на рынке Тагила по сортам куриного яйца представлено в диаграмме ниже. Дополнительно представлено соотношение стоимости одного яйца к его массе. Как видно из графика, купить яйца сорта «СВ» выгоднее на 18,5% в сравнении с самой популярной категорией.

Фото: tagilcity.ru

Так например, один десяток яиц самой популярной категории дешевле всего обойдется при посещении «Алтайского» рынка, а покупать яйцо категории «СВ» выгоднее на 22,7%.

Производители и поставщики

Две трети рынка города в указанном сегменте занимает продукция производителей из Свердловской области. В небольшом количестве присутствуют поставщики из Челябинской и Московской областей. Тюмень, Удмуртия и Алтайский край суммарно занимают 11,4%.

Фото: tagilcity.ru
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