Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?

Купить дешевые яйца в Свердловской области стало непростой задачей. TagilCity.ru провел анализ цен на продукт из самой жаркой повестки последнего месяца в магазинах крупных сетей в Нижнем Тагиле. Еще в октябре десяток стоил менее 90 рублей, а сейчас цены перевалили за 100 рублей.

Цена на яйца в Нижнем Тагиле на рынке «Алтайский» — от 90 рублей за десяток

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в ТЦ «Перекресток» — от 101,99 рубля за десяток

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в универсаме «Магнит» — от 103,3 рубля за десяток

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в магазине «Пятерочка» — от 115 рублей за десяток

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в магазине «Монетка» — от 124,9 рубля за десяток

Цена на яйца в Нижнем Тагиле в сети магазинов «Красное & Белое» — 129,9 рубля за десяток

Какие яйца продают в Нижнем Тагиле