Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Редакция посетила 18 декабря семь магазинов в Дзержинском районе:
В указанных торговых точках города представлено 4 категории куриного яйца из существующих пяти. Кроме того, на рынке «Алтайский», где продаются яйца Покровской птицефабрики, отдельно есть в наличии категория «СО Мега».
Далее вся аналитическая информация по приведенным выше реализаторам представлена по возрастанию, начиная от минимальной цены на яйца.
|Высшая категория («СВ») —
|75 граммов и более
|Отборное яйцо («СО») —
|от 65 до 74,9 грамма
|Первая категория («С1») —
|от 55 до 64,9 грамма
|Вторая категория («С2») —
|от 45 до 54,9 грамма
|Третья категория («С3») —
|от 35 до 44,9 грамма
Здесь внутри на двух торговых точках вниманию покупателя представлена продукция двух птицефабрик — Покровской и Свердловской.
На выбор доступны пять категорий яиц: «СВ», «СО», «С1», «С2» и эксклюзивно от «Покровки» сорт «СО Мега» по 125 рублей за десяток. Последний вариант чуть более крупный, но при этом его стоимость ниже средней стоимости обычной «отборки» на 3%.
Самый бюджетный вариант продается по 90 рублей за десяток. Первый сорт можно выбрать за цену от 105 до 115 рублей, отборное яйцо можно купить от 115 до 125 рублей в зависимости от производителя.
Главное преимущество рынка состоит в том, что покупатель может купить яйца в любом количестве, начиная от 1 штуки. Продавцы готовы безвозмездно предложить любой формат контейнеров, также сюда можно принести ненужные пластиковые из дома. Они пригодятся для упаковки товара.
В этом торговом центре самый крупный ассортимент. Он располагается на 6 полках. В четырех категориях представлена продукция от пяти производителей. Весь товар упакован по 10 штук. Например, высшую категорию можно приобрести в упаковке по 6 штук за 83 рубля 99 коп. (139 рублей 98 коп. в пересчете на десяток). А «отборка» обойдется посетителю по 118 рублей 99 коп.
Самое дорогое яйцо сорта «СО» представлено торговой маркой «Село зеленое». Оно стоит 133 рублей 99 коп. за упаковку 10 штук. Первая категория продается с разбегом цен от 111 рублей 99 коп. до 116 рублей 99 коп.
Здесь в ассортименте представлены как бренды различных птицефабрик, так и продукция торговой марки сети магазина. Всего можно встретить 4 торговые марки.
Под продукцию отведены четыре полки стеллажа, при этом наполненность составляет всего 60%. Купить яйца по «социальной» цене можно за 119 рублей 99 коп. (сорт «С1»). Пустует полка с яйцами по 309 рублей 99 коп. На этой полке стояли большие упаковки по 30 штук. В наличии есть упаковки по 15 штук (сорт «С1») стоимостью 219 рублей 99 коп., а также по 10 штук сорта «СО» стоимостью 129 рублей 99 коп. и сорта «С1» стоимостью 119 рублей 99 коп.
В данной торговой сети выделены три полки, на которых можно встретить упаковки по 10 и 20 штук как собственной торговой марки, так и брендовых производителей.
Пустых полок в магазине нет. Покупателю предлагается купить яйца семи производителей.
Встречается продукция трех категорий: «СО», «С1» и «С2». «Отборка» и первый сорт представлены от четырех производителей с диапазоном цен от 115 рублей 00 коп. до 149 рублей 99 коп. Второй сорт торговой марки «Красная цена» x5 Retail Group можно купить по 116 рублей 99 коп.
«Монетка» предлагает своим посетителям яйцо из Ирбита и Челябинской области как поштучно, так и в упаковках по 10 и 15 штук. Вся продукция представлена в двух категориях — «СО» и «С1» и разложена по трем полкам на одном стеллаже.
«Чебаркульская птица» предлагает купить яйца по 124 рублей 90 коп., а вот товар «Ирбитской ПФ» обойдется в 149 рублей 99 коп. за один десяток. Отдельно в ассортименте присутствует йодированное яйцо сорта «С1» по 159 рублей 99 коп. Контейнер из 15 штук стоит 219 рублей 99 коп. Поштучно можно набрать любое количество «отборки», одно яйцо стоит 12 рублей 49 коп.
В винном универмаге выставлен товар из Алтайского края по 129 рублей 90 коп. за десяток. Ассортимента на данную категории в сети нет, как и отдельных полок под продукцию. По явным причинам, магазин не специализируется на продуктах животного происхождения. Яйцо сорта «С1» имеет акционный желтый ценник и доступно в упаковке по 10 штук.
По итогам обзора, самый широкий выбор в Тагиле предлагает группа компаний «x5 Retail Group». В двух магазинах этой сети представлено суммарно 16 позиций. На втором месте находится рынок «Алтайский» по ул. Юности, предлагая потребителям 7 видов, но с преимуществом широкого разнообразия упаковки. Замыкает тройку лидеров торговая сеть «Монетка», на полках которой можно найти 6 видов продукта. На последнем месте в день проведения репортажа редакцией расположились «Магнит» и «Красное & Белое».
Если говорить об упаковке, то самая популярная — это 10 штук. Контейнеры по 15, 20 и 30 яиц одинаково распространены. Нестандартные упаковки тоже встречаются, но редко.
В части ассортимента самыми популярными категориями продукции являются сорта «СО» и «С1». Их на прилавках встречается 40% и 30% соответственно.
Распределение минимальных и максимальных отпускных цен на рынке Тагила по сортам куриного яйца представлено в диаграмме ниже. Дополнительно представлено соотношение стоимости одного яйца к его массе. Как видно из графика, купить яйца сорта «СВ» выгоднее на 18,5% в сравнении с самой популярной категорией.
Так например, один десяток яиц самой популярной категории дешевле всего обойдется при посещении «Алтайского» рынка, а покупать яйцо категории «СВ» выгоднее на 22,7%.
Две трети рынка города в указанном сегменте занимает продукция производителей из Свердловской области. В небольшом количестве присутствуют поставщики из Челябинской и Московской областей. Тюмень, Удмуртия и Алтайский край суммарно занимают 11,4%.