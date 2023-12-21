Гордума Нижнего Тагила попросит у губернатора вернуть деньги на ремонт теплосетей

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле на реконструкцию трех километров тепловых сетей на Вагонке было выделено из федерального, регионального и местного бюджета более 300 миллионов рублей. Планировалось, что в 2024 году, будет отремонтировано еще десять километров труб.