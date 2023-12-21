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Updated Сегодня, 12:59

Депутаты Нижнего Тагила попросят губернатора вернуть деньги на ремонт теплосетей

Гордума Нижнего Тагила попросит у губернатора вернуть деньги на ремонт теплосетей

21 декабря 2023, 12:57
Фото: 1MI

Депутаты Нижнего Тагила попросят губернатора вернуть деньги на ремонт теплосетей

Депутаты Городской думы Нижнего Тагила решили попросить у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вернуть финансирование для продолжения ремонта теплосетей в Дзержинском районе.

На заседании Городской думы, которое проходило 21 декабря 2023 года, депутаты решили обратиться к Евгению Куйвашеву с просьбой о возврате денежных средств для дальнейшего проведения работ по реконструкции теплосетей в Дзержинском районе.

Инициатива по снятию финансирования исходила от федерального фонда развития территории. Мы, конечно, обратимся к губернатору о возврате этих денег, — рассказал председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Дмитрий Скоропупов.

Проект данного решения постоянной комиссии был поддержан депутатами.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле на реконструкцию трех километров тепловых сетей на Вагонке было выделено из федерального, регионального и местного бюджета более 300 миллионов рублей. Планировалось, что в 2024 году, будет отремонтировано еще десять километров труб.

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