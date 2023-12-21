Гордума Нижнего Тагила попросит у губернатора вернуть деньги на ремонт теплосетей

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
На заседании Городской думы, которое проходило 21 декабря 2023 года, депутаты решили обратиться к Евгению Куйвашеву с просьбой о возврате денежных средств для дальнейшего проведения работ по реконструкции теплосетей в Дзержинском районе.
Инициатива по снятию финансирования исходила от федерального фонда развития территории. Мы, конечно, обратимся к губернатору о возврате этих денег, — рассказал председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Дмитрий Скоропупов.
Проект данного решения постоянной комиссии был поддержан депутатами.
Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле на реконструкцию трех километров тепловых сетей на Вагонке было выделено из федерального, регионального и местного бюджета более 300 миллионов рублей. Планировалось, что в 2024 году, будет отремонтировано еще десять километров труб.