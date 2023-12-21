Изыскания для строительства котельной на Руше в Нижнем Тагиле проведет местная фирма

Напомним, Нижний Тагил получит из регионального бюджета 1,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию котельных. Кроме того, в течение ближайших десяти лет в городе планируется реконструировать и тепловые сети. Мэр Владислав Пинаев отметил, что при работах будут использоваться современные и новые технологии, а это позволит снизить количество выбросов в атмосферный воздух.