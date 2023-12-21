Изыскания для строительства котельной на Руше в Нижнем Тагиле проведет местная фирма

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Согласно документации, после заключения договора все работы на объекте необходимо окончить в течение 17 дней. Подрядчик проведет геологические и экологические изыскания. Их площадь составит 0,44 гектара.
На месте проведения работ затем планируется построить котельную высотой в один этаж. Подвал в ней не предусмотрен, но будут пожарные резервуары, колодцы для охлаждения оборудования и дымовые трубы.
ООО «Тисизгео» работает в Нижнем Тагиле с 2009 года. Руководитель компании — Наталья Рязанцева. Фирма занимается инженерными изысканиями, а также деятельностью в области архитектуры. Больше всего контрактов «Тисизгео» заключило с МБУ «Тагилгражданпроект», а именно 42 договора на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Напомним, Нижний Тагил получит из регионального бюджета 1,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию котельных. Кроме того, в течение ближайших десяти лет в городе планируется реконструировать и тепловые сети. Мэр Владислав Пинаев отметил, что при работах будут использоваться современные и новые технологии, а это позволит снизить количество выбросов в атмосферный воздух.