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Изыскания для новой блочной котельной в Нижнем Тагиле обойдутся в 586 тысяч

Изыскания для строительства котельной на Руше в Нижнем Тагиле проведет местная фирма

21 декабря 2023, 03:46
Фото: 1MI

Изыскания для новой блочной котельной в Нижнем Тагиле обойдутся в 586 тысяч

В Нижнем Тагиле планируют построить новую газовую котельную на территории поселка санаторий Руш. Необходимые изыскания за 586 тысяч рублей проведет местное ООО «Тисизгео».

Согласно документации, после заключения договора все работы на объекте необходимо окончить в течение 17 дней. Подрядчик проведет геологические и экологические изыскания. Их площадь составит 0,44 гектара.

На месте проведения работ затем планируется построить котельную высотой в один этаж. Подвал в ней не предусмотрен, но будут пожарные резервуары, колодцы для охлаждения оборудования и дымовые трубы.

ООО «Тисизгео» работает в Нижнем Тагиле с 2009 года. Руководитель компании — Наталья Рязанцева. Фирма занимается инженерными изысканиями, а также деятельностью в области архитектуры. Больше всего контрактов «Тисизгео» заключило с МБУ «Тагилгражданпроект», а именно 42 договора на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Напомним, Нижний Тагил получит из регионального бюджета 1,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию котельных. Кроме того, в течение ближайших десяти лет в городе планируется реконструировать и тепловые сети. Мэр Владислав Пинаев отметил, что при работах будут использоваться современные и новые технологии, а это позволит снизить количество выбросов в атмосферный воздух.

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