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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Екатеринбурге Мише Бахтину со СМА снова отказано в получении препарата

Мальчику с редкой болезнью не выдадут препарат для лечения в Екатеринбурге

21 декабря 2023, 08:58
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге Мише Бахтину со СМА снова отказано в получении препарата

В Екатеринбурге комиссия врачей приняла решение отказать мальчику Мише Бахтину со СМА в получении препарата для лечения, несмотря на распоряжение главы региона Евгения Куйвашева.

Препарат «Рисдиплам» трехлетнему заболевшему не выдадут. Об этом рассказала мать ребенка Яна, пишет Ура.ру.

Врачебный консилиум состоялся 19 декабря. А ранее, 11 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минздраву организовать лечение тяжелобольного мальчика. Дорогостоящее лекарство планировалось купить за счет средств регионального бюджета.

Отец ребенка неоднократно выходил на пикеты с требованием дать ребенку лекарство. также он устраивал голодовку.

Как завершилась встреча родителей Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга с врачами
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#Здоровье#Лечение#Евгений Куйвашев#Минздрав#Мальчик#Екатеринбург#СМА#Препарат#Распоряжение#Редкая болезнь#Дарья Сорокина
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