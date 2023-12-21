Мальчику с редкой болезнью не выдадут препарат для лечения в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Препарат «Рисдиплам» трехлетнему заболевшему не выдадут. Об этом рассказала мать ребенка Яна, пишет Ура.ру.
Врачебный консилиум состоялся 19 декабря. А ранее, 11 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минздраву организовать лечение тяжелобольного мальчика. Дорогостоящее лекарство планировалось купить за счет средств регионального бюджета.
Отец ребенка неоднократно выходил на пикеты с требованием дать ребенку лекарство. также он устраивал голодовку.