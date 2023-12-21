Мальчику с редкой болезнью не выдадут препарат для лечения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Мише Бахтину со СМА снова отказано в получении препарата

В Екатеринбурге комиссия врачей приняла решение отказать мальчику Мише Бахтину со СМА в получении препарата для лечения, несмотря на распоряжение главы региона Евгения Куйвашева.