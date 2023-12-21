Машина скорой помощи с пациентом внутри влетела в столб в Екатеринбурге

По словам очевидицы, скорая резко свернула с дороги и влетела в столб. Женщина ехала навстречу. Она отметила, что если бы она находилась ближе, то тогда тоже бы столкнулась со «скорой». Женщина предположила, что водителю стало плохо, пишет Е1.