Машина скорой помощи с пациентом внутри влетела в столб в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
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Внутри помимо фельдшера и водителя находился пациент. Его на другом автомобиле доставили в больницу.
По словам очевидицы, скорая резко свернула с дороги и влетела в столб. Женщина ехала навстречу. Она отметила, что если бы она находилась ближе, то тогда тоже бы столкнулась со «скорой». Женщина предположила, что водителю стало плохо, пишет Е1.
В городской ГИБДД начали проверку.
Напомним, в Екатеринбурге в августе произошла массовая авария с участием автомобиля скорой помощи, каршерингового авто и грузовика.