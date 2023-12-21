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Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Екатеринбурге

Машина скорой помощи с пациентом внутри влетела в столб в Екатеринбурге

21 декабря 2023, 08:00
Фото: Е1

Автомобиль скорой помощи врезался в столб в Екатеринбурге

Недалеко от больницы №20 в Екатеринбурге случилась авария. Автомобиль скорой помощи резко свернул с дороги и врезался в столб.

Внутри помимо фельдшера и водителя находился пациент. Его на другом автомобиле доставили в больницу.

По словам очевидицы, скорая резко свернула с дороги и влетела в столб. Женщина ехала навстречу. Она отметила, что если бы она находилась ближе, то тогда тоже бы столкнулась со «скорой». Женщина предположила, что водителю стало плохо, пишет Е1.

В городской ГИБДД начали проверку.

Напомним, в Екатеринбурге в августе произошла массовая авария с участием автомобиля скорой помощи, каршерингового авто и грузовика.

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#ДТП#Скорая помощь#Водитель#Пациент#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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