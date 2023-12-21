Модульбанк официально стал лучшим банком для продавцов на маркетплейсах

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Маркетплейсы имеют особую миссию в современной экономике, облегчая процесс торговли и расширяя доступность товаров и услуг для широкой аудитории. Тем не менее, чтобы использовать потенциал маркетплейсов на все сто процентов, нужно прибегнуть к определенным мерам, передает gorod55.ru.
Доверие к электронным торговым площадкам неразрывно связано с защитой прав и интересов покупателей и продавцов. Поэтому разработчики в первую очередь должны обеспечить безопасность платформы посредством постоянного контроля за профилями и товарами. Эта мера позволит изъять из продажи подделки и минимизировать риски мошенничества. Также нужна четкая разработка политики возврата и разрешения споров. Во внимание принимают и в целом пользовательский опыт, который опирается на удобство использования платформы с интуитивно понятным интерфейсом. Улучшения невозможны без обратной связи. Помимо этого, от маркетплейсов ожидают постоянного наращивания перечня предлагаемых товаров и услуг в целях обеспечения разнообразия. А на продвижение на рынке можно рассчитывать только после запуска новых эффективных стратегий маркетинга.
И конечно, для развития и роста маркетплейсы нуждаются в содействии финансовых институтов. Первые примеры поддержки электронных торговых площадок отечественными банками уже есть. Например, в 2023 году деятельность кредитной организации по продвижению работы маркетплейсов в России наградили премией национального уровня. Это всероссийская премия MPSELLERS AWARDS, лауреатом которой стал Модульбанк, проявивший себя как лучший банк, чья работа направлена на поддержку продавцов на маркетплейсах. Банк известен с 2014 года как первый банк для малых и средних предприятий и в последние годы функционировал в статусе предпринимательского хаба. На церемонии вручения премии глава правления Модульбанка Павел Семенов признал, что в одобрении профессионального сообщества банк черпает ту самую энергию, которая необходима для движения вперед в рамках избранной нишевой стратегии и создания новых продуктов и сервисов, которые будут менять рынок.
В этом году Модульбанк представил Маркет Карту для работы с торговой выручкой на маркетплейсах. Среди других его финансовых услуг — расчеты с контрагентами в иностранной валюте. При этом прибыль с электронных торговых площадок может быть переведена на личные счета без необходимости уплаты комиссии и каких-либо ограничений. За каждым магазином может быть закреплен персональный менеджер. Среди нефинансовых услуг банка примечателен опыт запуска бесплатных сервисов торговой аналитики и управления магазинами.
Известно, что из совместной деятельности банков и электронных торговых площадок выгоду извлекают и те, и другие. В свою очередь, комбинирование возможностей маркетплейсов и финансового опыта российских банков может открыть перспективы для развития и совершенствования электронной торговли в интересах населения страны.