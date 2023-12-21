Модульбанк официально стал лучшим банком для продавцов на маркетплейсах

И конечно, для развития и роста маркетплейсы нуждаются в содействии финансовых институтов. Первые примеры поддержки электронных торговых площадок отечественными банками уже есть. Например, в 2023 году деятельность кредитной организации по продвижению работы маркетплейсов в России наградили премией национального уровня. Это всероссийская премия MPSELLERS AWARDS, лауреатом которой стал Модульбанк, проявивший себя как лучший банк, чья работа направлена на поддержку продавцов на маркетплейсах. Банк известен с 2014 года как первый банк для малых и средних предприятий и в последние годы функционировал в статусе предпринимательского хаба. На церемонии вручения премии глава правления Модульбанка Павел Семенов признал, что в одобрении профессионального сообщества банк черпает ту самую энергию, которая необходима для движения вперед в рамках избранной нишевой стратегии и создания новых продуктов и сервисов, которые будут менять рынок.