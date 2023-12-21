Мыло за 67 тысяч рублей: скандал разразился в пункте выдачи заказов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Свердловчанин решил приобрести новую модель современного смартфона, но вместо 14-й модели iPhone за 67 тысяч рублей получил вскрытую посылку и три куска мыла в ней. Потерпевшим оказался не он один. Еще несколько десятков клиентов не получили свои заказы. Известно о 62 подобных случаях.
Мужчина пока надеется на мирное разрешение ситуации и держит связь с колл-центром. По заявлению руководства, все обманутые клиенты получат денежную компенсацию.
Напоминаем, после серии скандалов, маркетплейс «Wildberries» по представлению прокуратуры внес изменения в правила работы.