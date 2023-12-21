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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Мыло вместо айфона получил мужчина на пункте выдачи заказов в Екатеринбурге

Мыло за 67 тысяч рублей: скандал разразился в пункте выдачи заказов в Екатеринбурге

21 декабря 2023, 11:41
Фото: tagilcity.ru

Мыло вместо айфона получил мужчина на пункте выдачи заказов в Екатеринбурге

Мыло вместо новенького iPhone получил житель Екатеринбурга в пункте выдачи интернет-магазина «Мегамаркет».

Свердловчанин решил приобрести новую модель современного смартфона, но вместо 14-й модели iPhone за 67 тысяч рублей получил вскрытую посылку и три куска мыла в ней. Потерпевшим оказался не он один. Еще несколько десятков клиентов не получили свои заказы. Известно о 62 подобных случаях.

Мужчина пока надеется на мирное разрешение ситуации и держит связь с колл-центром. По заявлению руководства, все обманутые клиенты получат денежную компенсацию.

Напоминаем, после серии скандалов, маркетплейс «Wildberries» по представлению прокуратуры внес изменения в правила работы.

Еще одна схема мошенничества с доставкой появилась в Свердловской области
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#Общество#Происшествия#Александра Логинова#Мошенничество#Мошенники#Айфон#Мыло#Екатеринбург#Маркетплейс#Мегамаркет#Подмена
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