Мыло за 67 тысяч рублей: скандал разразился в пункте выдачи заказов в Екатеринбурге

Свердловчанин решил приобрести новую модель современного смартфона, но вместо 14-й модели iPhone за 67 тысяч рублей получил вскрытую посылку и три куска мыла в ней. Потерпевшим оказался не он один. Еще несколько десятков клиентов не получили свои заказы. Известно о 62 подобных случаях.