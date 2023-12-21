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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

Начальник ПДН Нижнего Тагила Татьяна Пинаева покинула свой пост

Начальник ПДН Нижнего Тагила Татьяна Пинаева заявила о своем уходе

21 декабря 2023, 03:55
Фото: ИА «Все Новости»

Начальник ПДН Нижнего Тагила Татьяна Пинаева покинула свой пост

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Нижнего Тагила Татьяна Пинаева покинула свой пост.

Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Вконтакте. Она поблагодарила всех коллег, а также представителей власти, с кем ей пришлось взаимодействовать за 26 лет службы.

Прошло 26 лет моей службы в органах внутренних дел. Это время пролетело, как один день. Я благодарна всем вам за истинную профессиональную дружбу, за то время, когда мы с вами работали допоздна, не жалея своих сил и времени, помогая людям, — говорит Татьяна Пинаева.

По ее словам, она еще планирует работать, но в другой сфере деятельности. Куда именно планирует уйти Татьяна Пинаева, она не сообщила.

Начальником отдела по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева была с 2016 года.

Напомним, ранее свой пост покинул министр транспорта Свердловской области Василий Старков. Он планирует отправиться на СВО.

#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Увольнение#Пост#Ирина Кирилова
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