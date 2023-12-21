«Новые люди» помогли предпринимателям Свердловской области разработать первый проект

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Финал четвертого сезона программы «Я в деле» собрал 72 команды со всей России. Свои бизнес-проекты представляли авторы-победители региональных этапов. Так, студенты Уральского государственного университета путей сообщения и Уральского государственного медицинского университета разработала проект сети кафе правильного питания. Главная идея — создание единой системы персонализированного питания, которая отвечает запросам различных диет, а также предлагает меню из экологически чистых продуктов, которые полезны для всех.
Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, руководитель программы «Я в деле» Виктория Смирнова, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Евгений Исак и другие федеральные эксперты.
Мы открыли программу «Я в деле» два года назад — собственными силами. Но благодаря поддержке Минобрнауки и Минпросвещения нам удалось серьезно увеличить масштаб. Сегодня с нами уже 538 вузов. В четвертом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников. Итог сезона — 4 тысячи бизнес-проектов. Много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Студенты уделяют внимание экологическим и логистическим вопросам. То есть стремятся найти решение проблем, которое принесет одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям, — отметил Алексей Нечаев.
Мероприятие прошло на площадке Дома молодежи при поддержке трека «Росмолодежь.Бизнес» и стало частью обширной образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает общество «Знание».
Четвертый сезон программы «Я в деле», которая продолжит свою работу уже в 2024 году, завершила выставка проектов. Новые команды начинающих предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи.
Отметим, программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди» в январе прошлого года. Проект реализуется при поддержке фонда «Капитаны» и Минобрнауки. За четыре сезона программа, цель которой — научить школьников и студентов основам финансовой грамотности, работе в команде и созданию собственных проектов, охватила 188 тысяч человек.