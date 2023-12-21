«Новые люди» помогли предпринимателям Свердловской области разработать первый проект

Отметим, программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди» в январе прошлого года. Проект реализуется при поддержке фонда «Капитаны» и Минобрнауки. За четыре сезона программа, цель которой — научить школьников и студентов основам финансовой грамотности, работе в команде и созданию собственных проектов, охватила 188 тысяч человек.