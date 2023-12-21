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Пост главы Талицы занял Михаил Михайлов

Новый глава назначен в Талицком ГО

21 декабря 2023, 15:00
Фото: личная страница Михаила Михайлова Вконтакте

Пост главы Талицы занял Михаил Михайлов

Михаил Михайлов стал новым главой Таличкого ГО Свердловской области. Его кандидатура была поддержана единогласно на заседании. Ранее он занимал должность заместителя главы.

На пост главы района претендовали начальник управления городского хозяйства администрации Талицы Иван Дятлов и депутат районной думы Светлана Васильева. В результате первый не получил ни одного голоса, а вторая — сняла свою кандидатуру, пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя думы Елену Забанных.

На своей странице Вконтакте Васильева объяснила это тем, что она планировала озвучить проблемы района перед властями и считает свою задачу выполненной.

Ранее глава Талицкого ГО Александр Толкачев заявил о своем уходе с поста. Он возглавлял район с 2010 года. Он отмечал, что ему предложили другую работу.

Напомним, ранее о своем уходе с поста заявила глава отдела по делам несовершеннолетних в Нижнем Тагиле Татьяна Пинаева.

#Свердловская область#Администрация#Глава#Назначение#Пост#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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