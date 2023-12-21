Новый глава назначен в Талицком ГО

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:02
На пост главы района претендовали начальник управления городского хозяйства администрации Талицы Иван Дятлов и депутат районной думы Светлана Васильева. В результате первый не получил ни одного голоса, а вторая — сняла свою кандидатуру, пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя думы Елену Забанных.
На своей странице Вконтакте Васильева объяснила это тем, что она планировала озвучить проблемы района перед властями и считает свою задачу выполненной.
Ранее глава Талицкого ГО Александр Толкачев заявил о своем уходе с поста. Он возглавлял район с 2010 года. Он отмечал, что ему предложили другую работу.
Напомним, ранее о своем уходе с поста заявила глава отдела по делам несовершеннолетних в Нижнем Тагиле Татьяна Пинаева.