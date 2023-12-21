Новый глава назначен в Талицком ГО

На пост главы района претендовали начальник управления городского хозяйства администрации Талицы Иван Дятлов и депутат районной думы Светлана Васильева. В результате первый не получил ни одного голоса, а вторая — сняла свою кандидатуру, пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя думы Елену Забанных.