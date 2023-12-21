Об агрессивном штамме коронавируса рассказал врач из Свердловской области

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По его словам, в течение трех месяцев ситуация становится хуже. С конца августа растет число заболевших и госпитализированных. Из-за этого открываются новые койки под коронавирус. Так, например, в Санкт-Петербурге их число выросло уже до 2,7 тысячи коек. По мнению Соловьева, это достаточно много.
Он отмечает, что нагрузка на врачей растет. Причем это касается разных уровней системы здравоохранения. Ухудшение ситуации обуславливается не только сезонным фактором и снижением иммунитета у людей, а еще и тем, что до сих пор не «ушли» старые штаммы.
Соловьев добавил, что на данный момент есть еще один фактор роста заболеваемости — на территории России распространяется новый штамм коронавируса и у него есть агрессивный вариант. Именно он был выявлен в ноябре 2023 года.
При этом врач напомнил о необходимости вакцинации и использования масок.
Напомним, в Свердловскую область была доставлена новая вакцина от коронавируса. Ее уже начали использовать для прививок.