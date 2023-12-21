Об агрессивном штамме коронавируса рассказал врач из Свердловской области

Он отмечает, что нагрузка на врачей растет. Причем это касается разных уровней системы здравоохранения. Ухудшение ситуации обуславливается не только сезонным фактором и снижением иммунитета у людей, а еще и тем, что до сих пор не «ушли» старые штаммы.