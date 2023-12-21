Общение с друзьями поможет избежать трат на новогодний стол

Также, экономистка подсказывает, как можно еще больше сэкономить: если вы планируете провести праздник с большой компанией друзей, то финансовую нагрузку можно распределить между всеми гостями. Каждый может приготовить по 2-3 блюда, используя свои лучшие рецепты. Если вы готовите самостоятельно, то закупитесь продуктами заблаговременно, чтобы избежать суеты и вам удалось купить всё по более низким ценам.