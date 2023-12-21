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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Общение с друзьями поможет избежать трат на новогодний стол

Общение с друзьями поможет избежать трат на новогодний стол

21 декабря 2023, 11:50
Фото: Midjourney
Экономист Людмила Голощапова советует сделать упор на радость общения, а не на количество потраченных денег при подготовке новогоднего стола.

Согласно экономистке Людмиле Голощаповой, новогодний стол — это большие затраты, как финансовые, так и эмоциональные. Однако, она считает, что главное в эту ночь — это праздничное настроение и волшебная атмосфера, а не количество потраченных денег.

Голощапова предлагает сделать упор на радость общения с близкими людьми и друзьями, не обременяя стол различными блюдами. Минимальное количество блюд будет вполне достаточным для успешного праздника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также, экономистка подсказывает, как можно еще больше сэкономить: если вы планируете провести праздник с большой компанией друзей, то финансовую нагрузку можно распределить между всеми гостями. Каждый может приготовить по 2-3 блюда, используя свои лучшие рецепты. Если вы готовите самостоятельно, то закупитесь продуктами заблаговременно, чтобы избежать суеты и вам удалось купить всё по более низким ценам.

В заключение, Голощапова напоминает, что чем ближе праздники, тем меньше выбор товаров на полках и выше цены. Поэтому, стоит подумать о покупке нескоропортящихся продуктов заранее, чтобы избежать проблем в предпраздничные дни.

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