Огурцы и яйца снова подорожали в Свердловской области, а водка подешевела

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Согласно статистическим данным, в цене прибавили почти все овощи, кроме капусты и помидоров. Например, стоимость картофеля в среднем по региону составила 21,09 рубля (+0,89%), репчатого лука — 28,36 рубля (+0,37%), свеклы — 33,98 рубля (+3,29%), моркови — 36,33 рубля (+1,94%).
Литр молока свердловчане могли приобрести за 68,76 рубля (+1,31%), килограмм пшеничной муки — за 50,17 рубля (+1,09%). Кроме того, подорожали сосиски, рыба, сливочное масло и маргарин, консервы для детского питания, рис, гречка и другие продукты, выяснила редакция TagilCity.ru.
Некоторые позиции из списка все-таки снизились в цене. Охлажденная и мороженная курица стоила 223,55 рубля (-0,83%), килограмм пшеничного хлеба можно было приобрести за 81,58 рубля (-0,36%), литр водки — за 667,58 рубля (-0,32%).