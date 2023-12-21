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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

В Свердловской области перед Новым годом снова подорожали яйца и огурцы

Огурцы и яйца снова подорожали в Свердловской области, а водка подешевела

21 декабря 2023, 13:39
Фото: 1MI

В Свердловской области перед Новым годом снова подорожали яйца и огурцы

С 11 по 18 декабря в Свердловской области огурцы подорожали до 182,03 рублей за килограмм (+13,57%). Десяток яиц обходился покупателям в 113,86 рубля (+4,6%).

Согласно статистическим данным, в цене прибавили почти все овощи, кроме капусты и помидоров. Например, стоимость картофеля в среднем по региону составила 21,09 рубля (+0,89%), репчатого лука — 28,36 рубля (+0,37%), свеклы — 33,98 рубля (+3,29%), моркови — 36,33 рубля (+1,94%).

Литр молока свердловчане могли приобрести за 68,76 рубля (+1,31%), килограмм пшеничной муки — за 50,17 рубля (+1,09%). Кроме того, подорожали сосиски, рыба, сливочное масло и маргарин, консервы для детского питания, рис, гречка и другие продукты, выяснила редакция TagilCity.ru.

Некоторые позиции из списка все-таки снизились в цене. Охлажденная и мороженная курица стоила 223,55 рубля (-0,83%), килограмм пшеничного хлеба можно было приобрести за 81,58 рубля (-0,36%), литр водки — за 667,58 рубля (-0,32%).

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