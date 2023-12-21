Огурцы и яйца снова подорожали в Свердловской области, а водка подешевела

Литр молока свердловчане могли приобрести за 68,76 рубля (+1,31%), килограмм пшеничной муки — за 50,17 рубля (+1,09%). Кроме того, подорожали сосиски, рыба, сливочное масло и маргарин, консервы для детского питания, рис, гречка и другие продукты, выяснила редакция TagilCity.ru.