tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Охранник ночного клуба в Екатеринбурге похитил у посетителя 110 тысяч рублей

Охранник клуба забрал у посетителя телефон и обналичил его карту в Екатеринбурге

21 декабря 2023, 08:13
Фото: 1MI

Охранник ночного клуба в Екатеринбурге похитил у посетителя 110 тысяч рублей

В Екатеринбурге охранник похитил у посетителя заведения 110 тысяч рублей. Деньги он снял через банкомат с карты. 25-летний пострадавший написал на него заявление.

Пострадавший рассказал, что 17 декабря он отдыхал в ночном клубе на улице Малышева. Примерно в 4 часа утра он вышел из заведения, а свой смартфон забыл на столике.

Тогда он вернулся, но телефона уже не было на месте. Он рассказал об этом сотрудникам ночного клуба. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Работники клуба сказали, что никто не передавал им забытый смартфон. Тогда молодой человек поспешил заблокировать банковские карты. А лишь вечером он позвонил в банк, и тогда узнал, что с его карты списали 110 тысяч рублей.

Полицейские вычислили злоумышленника — 30-летнего охранника заведения. Он рассказал, что нашел телефон и банковскую карту, после чего через банкомат снял с чужого лицевого счета деньги. Все средства он вернул. Теперь охраннику грозит до шести лет тюремного заключения.

Ранее мужчина в Екатеринбурге похитил 15 млн под видом получения гранта.

Охранник ТЦ «Квадрат» в Нижнем Тагиле обматерил и пнул подростка
Узнать подробнее
Читайте также:
Отец похитил двухлетнюю дочь в Свердловской областиЖитель Екатеринбурга похитил из банка почти миллион рублейБанкомат «похитил» всю зарплату жительницы Екатеринбурга
#Полиция#Деньги#Криминал#Банковская карта#Похищение#Ночной клуб#Охранник#Смартфон#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
От 70 рублей: где купить живую ель на Новый год в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:45
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
19 декабря, 08:25
Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников
Вчера, 09:08
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
19 декабря, 11:27
Бывшее здание ДОСААФ в Нижнем Тагиле переделают под центр народных промыслов
Вчера, 09:51
Поезд Деда Мороза продолжает путь. Вспомним, как это было в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:21