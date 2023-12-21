Охранник клуба забрал у посетителя телефон и обналичил его карту в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Пострадавший рассказал, что 17 декабря он отдыхал в ночном клубе на улице Малышева. Примерно в 4 часа утра он вышел из заведения, а свой смартфон забыл на столике.
Тогда он вернулся, но телефона уже не было на месте. Он рассказал об этом сотрудникам ночного клуба. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Работники клуба сказали, что никто не передавал им забытый смартфон. Тогда молодой человек поспешил заблокировать банковские карты. А лишь вечером он позвонил в банк, и тогда узнал, что с его карты списали 110 тысяч рублей.
Полицейские вычислили злоумышленника — 30-летнего охранника заведения. Он рассказал, что нашел телефон и банковскую карту, после чего через банкомат снял с чужого лицевого счета деньги. Все средства он вернул. Теперь охраннику грозит до шести лет тюремного заключения.
Ранее мужчина в Екатеринбурге похитил 15 млн под видом получения гранта.