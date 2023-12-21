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Updated Сегодня, 10:28

Чиновникам ЯНАО не дали начать строить новый исправительный центр в Тагиле

Ошибки в тендере: строительство исправительного центра в Тагиле пока не начнется

21 декабря 2023, 10:26
Фото: 1MI

Чиновникам ЯНАО не дали начать строить новый исправительный центр в Тагиле

Департаменту госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа специальная комиссия не разрешила заключить контракт на строительство нового исправительного центра в Нижнем Тагиле, несмотря на то, что подрядчик уже был определен.

Согласно данным тендера, договор на сумму 432,7 миллиона рублей должен был быть заключен с ООО «Стройпроект-модуль» из Москвы. Именно эта компания стала победителем аукциона. Заказчиком выступало ГКУ «Дирекция капстроительства и инвестиций ЯНАО».

Однако 18 декабря специально созданная комиссия отказала в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком, так как в документации тендера были найдены нарушения. В частности, в объект закупки входила поставка товаров, включенных в перечень ограничения допуска из иностранных государств.

Кроме того, необходимые к поставке товары (сервер, шкаф для одежды, корзина
для мусора и прочие), указанные в извещении аукциона, технологически и
функционально не связаны с работами по поставке и монтажу мобильного здания исправительного центра. Их поставка должна осуществляться отдельно, выяснила редакция TagilCity.ru.

В результате в отношении заказчика будет рассматриваться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в пределах компетенции.

Напомним, новый исправительный центр на Северном шоссе, 11А в Нижнем Тагиле вместимостью 460 человек планировалось построить до 30 августа 2024 года.

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