Ошибки в тендере: строительство исправительного центра в Тагиле пока не начнется

Кроме того, необходимые к поставке товары (сервер, шкаф для одежды, корзина

для мусора и прочие), указанные в извещении аукциона, технологически и

функционально не связаны с работами по поставке и монтажу мобильного здания исправительного центра. Их поставка должна осуществляться отдельно, выяснила редакция TagilCity.ru.